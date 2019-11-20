Битва Украины с Россией за газ. Никакой экономики — чистая политика

Газовые переговоры между Украиной Россией зашли в тупик. Срок старого контракта заканчивается, и ЕС , вполне естественно, обеспокоен перспективами транзита. Представитель ЕК Мина Андреева заявила, что комиссия «сохраняет спокойствие» (что, видимо, следует понимать как крайнюю степень паники). Вероятно, вопрос будет решаться в «нормандском формате»

Для начала — о сути взаимных предложений.

На настоящий момент «Газпром» предлагает «Нафтогазу» продлить действие старого контракта или заключить новый на год при условии выполнения трёх условий.

Во-первых, обе стороны должны отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

В-третьих, необходимо отозвать ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

Кроме того, «Газпром» предлагает заключить прямое соглашение о поставках газа на Украину с 25%-ной скидкой. При этом цена на газ снизится с $196 до $147 за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» на это всё не согласен.

Относительно исков председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев констатирует, что «российская сторона предлагает „Нафтогазу“ „обнулить“ почти $3 млрд по Стокгольмским решениям и отказаться от иска еще на $12 млрд К тому же Антимонопольному комитету Украины предлагается отказаться от штрафа на около $7 млрд». Для «Нафтогаза» это, разумеется, неприемлемо, поскольку: а) это много денег, которые можно получить просто так — ничего не делая; б) в этих деньгах содержится личная «дельта» Коболева (напомним, что когда «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» $4,6 млрд, его премия составила $7,9 млн; следовательно, сейчас он борется за свои кровные $37,4 млн).

Тут следует отметить, что расчёт руководства «Нафтогаза» вполне адекватный: даже к частным хозяйственным вопросам международные суды и арбитражи подходят с обвинительным уклоном по отношению к российской стороне. Следовательно, «Нафтогаз» с высокой степенью вероятности своё получит. Как минимум получат своё Коболев и Витренко.

Относительно соглашения о поставках газа «Нафтогаз» в принципе не против, но считает, что скидки в 25% недостаточно, потому что в таком случае получается «нормальная цена» (почему они так считают, неясно — в Европе цена российского газа в первом квартале была $254). Анонимные телеграм-каналы подсказывают, что «Нафтогаз» хочет скидку в 35%. Тогда газ для Украины будет $127, что равно цене на газ для Белоруссии

Впрочем, это всё частности. Главное, чего хочет добиться «Нафтогаз», — так это гарантий транзита. Собственно, тут есть полный консенсус — не только Украина хочет продолжения транзита, а Европа её поддерживает, но и у России нет другого выхода, кроме как продолжить транзит, потому что даже после запуска "Северного" и "Турецкого" потоков всё равно остаётся дефицит транзитных мощностей в размере примерно 15-20 млрд кубометров, которые надо как-то транспортировать.

Однако у этого консенсуса есть нюанс — объёмы и средства.

Пропускная способность украинской ГТС составляет 140-180 млрд кубометров в год на выходе (вторая цифра — предельная, первая — соответствующая актуальному техническому состоянию ГТС). При этом использование украинской ГТС выгодно при транспортировке примерно 60 млрд кубометров. В случае меньших объёмов теряется прибыль, а, главное, теряется способность ГТС отправлять газ конечным потребителям на территории Украины. Т.н. «европейский реверс» может работать только при продолжении транзита, потому что иначе не будет давления в трубе (это не говоря о том, что «реверсный» газ стоил порядка $226 в марте, а в декабре прошлого года и вовсе $339 без стоимости доставки).

В 2018 году украинская ГТС транспортировала 87 млрд кубометров газа, получила за это около $3 млрд (для сравнения: ВВП Украины в прошлом году, по оценке МВФ , составил $390 млрд). По имеющейся информации, «Нафтогаз» добивается заключения соглашения, по которому Россия обязалась бы транспортировать не менее 90 млрд кубометров в год, что гарантировало бы функциональность и прибыльность украинской ГТС.

Как видим, позиция «Нафтогаза» вполне оправданна с экономической точки зрения, а момент для того, чтобы оказать давление на «Газпром», выбран очень удачно.

Правда, если Европа в лице Германии действительно так опасается перерыва транзита, то Меркель вполне может объединиться с Путиным для давления на Зеленского (и российское, и немецкое руководство в курсе, что Украина может вести себя совершенно неадекватно). Кстати, это вполне может быть одной из целей руководства «Нафтогаза», которое находится в оппозиции к Зеленскому.

Ну и ещё один политический момент. Если тема газового транзита будет обсуждаться в «нормандском формате», то это будет обозначать, что «формат» нужен не для реализации Минских соглашений, а для урегулирования украино-российских отношений. А это уже другая модель, при которой не Россия является гарантом «Минских соглашений», а Германия и Франция являются посредниками и гарантами соглашений между Украиной и Россией.

Ну а в таком случае при желании можно говорить о признании Россией того, что она "агрессор вообще" и "осуществляет экономическую агрессию", отказываясь подписать транзитное соглашение на украинских условиях в частности. Поэтому Россия на такой вариант обсуждения украинской проблематики пойти не может.

Выводы

1. У участников "нормандского формата", заседание которого пройдет 9 декабря (во всяком случае должно пройти) разные цели. Украина хочет пошантажировать Россию по всем аспектам, судя по всему, предложив газ (транзит) в обмен на реализацию Минских соглашений по своему сценарию (сначала контроль над границей, а все остальное потом — выборы, зачистка "сепаратистов" и проч.) У России и ЕС в лице Меркель и Макрона задача продавить Зеленского на выполнение Минских соглашений по формуле Штайнмайера, отделив зерна (мирный процесс) от плевел (газовые контракты, прежде всего транзит). И поэтому с политической точки зрения Россия вместе с Германией и Францией всячески будет противиться соединению газа и мира.

2. Россия уже пошла на существенные уступки Украине, предложив цену на газ существенно ниже европейской (то есть той, по которой Газпром продает газ в Европе). Причина этого вовсе не в том, что Россия опасается неуступчивости Украины в вопросе транзита. Путин идет на встречу прежде всего пожеланиям Германии (Меркель), считающей, впрочем как и Макрон, что транзит частично надо сохранить, поскольку для Украины это существенное подспорье в стагнирующей экономике. Похоже, вокруг Украины сформировался негласный консенсус — никому, в том числе и России, не нужна экономически умирающая страна. И потому транзит (вернее деньги за него) являются тем экономическим костылем, который Украина получает от России.

3. Похоже, именно в этом моменте есть психологическая недостаточность переговорного процесса со стороны Украины. В том смысле, что Украина (вернее, нафтогазовское начальство, то есть Коболев и Витренко, а за ними и Зеленский) полагают, что раз смогли "прогнуть" Россию на уступки по цене на газ, то можно продолжать ту же песню и по транзиту. В принципе, их понять можно. Потеряв транзит, они теряют очень много. дело не в деньгах (3 мдрд — менее одного процента ВВП Украины). Дело в том, как неоднократно писало наше издание, в потере политической значимости Украины. Как только Украина теряет транзит, к ней банально пропадает интерес в политическом смысле Европы. И из страны, которая находится в центре европейских политических процессов, Украина в этом случае переходит в разряд периферийных стран. А это — отсутствие кредитов, дотаций, поддержки и проч. И именно это толкает Украину на дальнейшие неадекватные заявления. Кроме того, в этой неадекватности есть и личные интересы навфтогазового начальства, которое получает свой процент от выигранных у России экономических споров.

4. На самом деле, все это не экономика и даже не энергетика, а чистая политика. Хотя бы потому, что как заявил нашему изданию эксперт Пасечник, Европа накопила к нынешней зиме рекордное количество газа, которое позволит ей пройти зиму до начала запуска "Северного потока". То есть сейчас речь идет уже не о спасении транзита для обеспечения Европы газом, а о спасении Украины от не совсем адекватных поступков ее руководства, которое, закусив удила, не осознавая реальности своего политического положения, разрушает свои внешнеполитические перспективы ради сиюминутных и при этом в некоторых случаях личных выгод.

5. Но тут, как говорится, кто на что учился. Похоже, украинское руководство ни на что кроме шантажа неспособно. И в этом смысле у дзюдоиста Путина есть хороший шанс, использовав разрушительную энергию украинского руководства, провести переговоры по газу и в нормандском формате таким образом, что это окончательно разрушит амбициозные, но ни на чем кроме авантюрности не основанные планы Зеленского и его Ко. В Киеве до сих пор так и не поняли, что, не смотря на всю внешнюю внушительность, Порошенко проиграл и Путину (во внешней политике) и, как следствие, Зеленскому (на выборах внутри страны) именно потому, что проводил в жизнь эту самую политику шантажа, которую по какому-то недоразумению теперь проводит Зеленский. Ну, что ж, флаг, как говорится, ему в руки…