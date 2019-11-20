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Россия осудила авиаудары Израиля по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Россия осудила авиаудары Израиля по Сирии
Фото: РИА Новости
Москва считает неправильными авиаудары, нанесенные израильскими ВВС по территории Сирии, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
Богданов указал, что «это очень все неправильно», передает ТАСС.
Он добавил, что обстоятельства инцидента еще будут выясняться.
Напомним, в ночь на среду израильские самолеты поразили десятки расположенных в САР позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии.
Взрывы прогремели в том числе в Дамаске, сирийские средства ПВО отразили атаку на столицу и ее окрестности.
Известно, что по меньшей мере 11 человек стали жертвами авиаударов.
Отметим, что между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
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Теги:
Политика , Михаил Богданов , МИД , ИТАР-ТАСС , Израиль , Москва , Сирия
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