Россия осудила авиаудары Израиля по Сирии

Михаил Богданов. Москва считает неправильными авиаудары, нанесенные израильскими ВВС по территории Сирии , заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД

Богданов указал, что «это очень все неправильно», передает ТАСС.

Он добавил, что обстоятельства инцидента еще будут выясняться.

Напомним, в ночь на среду израильские самолеты поразили десятки расположенных в САР позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии.

Взрывы прогремели в том числе в Дамаске, сирийские средства ПВО отразили атаку на столицу и ее окрестности.

Известно, что по меньшей мере 11 человек стали жертвами авиаударов.

Отметим, что между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.