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Медведев: общественники и СМИ должны быть привлечены к работе правозащитного центра ЕР 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Медведев анонсировал правозащитный центр в «Единой России»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым привлечь к работе создаваемого "Единой Россией" правозащитного центра представителей гражданского общества, не связанных с партией, а также представителей СМИ.
"Считаю, что к работе в центре могут быть, конечно, привлечены представители гражданского общества, которые, может быть, не имеют прямого отношения к "Единой России", это даже лучше, поскольку они могут представлять и какие-то иные общественные настроения и, конечно, средства массовой информации, поскольку зачастую о фактах нарушений активисты и журналисты узнают быстрее", — заявил премьер-министр, председатель "Единой России" на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями.
Председатель "Единой России" подчеркнул, что партия нуждается в таком содействии, а также рассказал о том, что свою готовность сотрудничать с центром подтвердила Ассоциация юристов. Медведев также выразил надежду на то, что появятся и другие предложения.
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Теги:
Политика , Другое , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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