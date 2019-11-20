Медведев анонсировал правозащитный центр в «Единой России»

Медведев: общественники и СМИ должны быть привлечены к работе правозащитного центра ЕР

"Считаю, что к работе в центре могут быть, конечно, привлечены представители гражданского общества, которые, может быть, не имеют прямого отношения к "Единой России", это даже лучше, поскольку они могут представлять и какие-то иные общественные настроения и, конечно, средства массовой информации, поскольку зачастую о фактах нарушений активисты и журналисты узнают быстрее", — заявил премьер-министр, председатель "Единой России" на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями.

Председатель "Единой России" подчеркнул, что партия нуждается в таком содействии, а также рассказал о том, что свою готовность сотрудничать с центром подтвердила Ассоциация юристов. Медведев также выразил надежду на то, что появятся и другие предложения.