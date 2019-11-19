«Кто-то украл тысячу долларов, а возвращает сто»: глава МИД Литвы оценил действия России (Delfi, Литва)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник заявил, что возврат украинских судов Москвой следует сравнить с ситуацией, «когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто».

«Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа», — сказал Линкявичюс журналистам в Президентском дворце.

Три украинских военных судна в прошлом году были задержаны в Керченском проливе, рядом с аннексированным Крымским полуостровом. Во время этой конфронтации Россия также арестовала 24 членов украинских экипажей, но в сентябре их вернули Украине во время обмена пленными.