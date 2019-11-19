Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Происшествия
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия

«Кто-то украл тысячу долларов, а возвращает сто»: глава МИД Литвы оценил действия России (Delfi, Литва) 

ИноСМИ 26 минут назад
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник заявил, что возврат украинских судов Москвой следует сравнить с ситуацией, «когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто».
Россия передала задержанные корабли Украине
«Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа», — сказал Линкявичюс журналистам в Президентском дворце.
Три украинских военных судна в прошлом году были задержаны в Керченском проливе, рядом с аннексированным Крымским полуостровом. Во время этой конфронтации Россия также арестовала 24 членов украинских экипажей, но в сентябре их вернули Украине во время обмена пленными.
«Эти суда они и так должны были вернуть. В конце концов, напомню, что моряков должны были вернуть по решению Морского трибунала ООН, однако они были обменены, — сказал Линкявичюс. — Это не следует оценивать как какой-то особый прогресс. Это определенный шаг, что и так должно было произойти».
Последние новости
Тайное свидетельство жестокости Ленина, которое СССР скрывал 70 лет Тайное свидетельство жестокости Ленина, которое СССР скрывал 70 лет Может ли Китай вернуть потерянную Сибирь Может ли Китай вернуть потерянную Сибирь Немецкая спортсменка: русские фигуристки — не искусство, а цирк на льду Немецкая спортсменка: русские фигуристки — не искусство, а цирк на льду
Комментарии25 
Теги:
Политика , Видео , Прибалтика , Украина , Литва , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ 208
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса 34
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу 333
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК 385
Чеченцы извинились перед Кадыровым за комментарии
Чеченцы извинились перед Кадыровым за комментарии 16
Видео
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
01:00
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
В мире Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение