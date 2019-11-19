Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник заявил, что возврат украинских судов Москвой следует сравнить с ситуацией, «когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто».
«Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа», — сказал Линкявичюс журналистам в Президентском дворце.
Три украинских военных судна в прошлом году были задержаны в Керченском проливе, рядом с аннексированным Крымским полуостровом. Во время этой конфронтации Россия также арестовала 24 членов украинских экипажей, но в сентябре их вернули Украине во время обмена пленными.
«Эти суда они и так должны были вернуть. В конце концов, напомню, что моряков должны были вернуть по решению Морского трибунала ООН, однако они были обменены, — сказал Линкявичюс. — Это не следует оценивать как какой-то особый прогресс. Это определенный шаг, что и так должно было произойти».