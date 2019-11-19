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Чеченцы извинились перед Кадыровым за комментарии 

Рамблер 12 минут назад
Чеченцы извинились перед Кадыровым за комментарии
Фото: РИА Новости
Двое жителей Чечни извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым за комментарии в социальных сетях. Видео с их извинениями были опубликованы на странице «Про Чечню и не только» в Instagram со ссылкой на закрытый аккаунт «Кавказ-правда», передает «Лента.ру».
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В аннотации к видео указано, что двое чеченцев оставили «нецензурные, грязные» сообщения под публикацией о Рамзане Кадырове. Самих комментариев не приводится.
Автор сообщения рекомендовал жителям республики не создавать себе таких проблем, чтобы потом не пришлось «горько сожалеть».
Один из чеченцев на видео заявил, что писал комментарии в состоянии алкогольного опьянения. Другой извиняющийся признался, что написал комментарий, не подумав, но потом ему объяснили, что он не прав.
Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения в эфире местного ТВ или в социальных сетях за неподобающее поведение или критику в адрес властей региона.
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Комментарии77 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Чеченская Республика
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