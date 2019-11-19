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Политика

Медведев оценил переговоры с премьер-министром Белоруссии 

Вечерняя Москва + ещё 17 1 час назад
Медведев оценил встречу с премьер-министром Белоруссии
Фото: Официальный Сайт Правительства России
Москва и Минск согласовали значительную часть дорожных карт по интеграции России и Белоруссии. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по результатам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
Он отметил, что прошедшая семичасовая встреча продуктивной, а обсуждение полезным и «абсолютно откровенным», передает РИА Новости.
— С расстановкой акцентов, где мы договорились, а где не договорились, — заявил Медведев.
Он добавил, что позиции двух стран по интеграционным вопросам сближаются каждый день.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет подписывать дорожные карты по интеграции с Москвой, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. По его словам, из-за накопившихся нерешенных разногласий между странами возникла «бешеная напряженка». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил эмоциональные заявления Лукашенко, отметив, что они привлекают внимание Москвы, но не вредят отношениям двух государств.
Напомним, в 2018 году президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Позже стало известно, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства в первую очередь пропишут дорожные карты по секторам экономики. Ожидается, что всего подготовят более 30 дорожных карт.
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Теги:
Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Сергей Румас , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , Минск , Москва
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