Медведев оценил встречу с премьер-министром Белоруссии

Москва и Минск согласовали значительную часть дорожных карт по интеграции России и Белоруссии. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по результатам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
Он отметил, что прошедшая семичасовая встреча продуктивной, а обсуждение полезным и «абсолютно откровенным», передает РИА Новости.
— С расстановкой акцентов, где мы договорились, а где не договорились, — заявил Медведев.
Он добавил, что позиции двух стран по интеграционным вопросам сближаются каждый день.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет подписывать дорожные карты по интеграции с Москвой, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. По его словам, из-за накопившихся нерешенных разногласий между странами возникла «бешеная напряженка». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил эмоциональные заявления Лукашенко, отметив, что они привлекают внимание Москвы, но не вредят отношениям двух государств.
Напомним, в 2018 году президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Позже стало известно, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства в первую очередь пропишут дорожные карты по секторам экономики. Ожидается, что всего подготовят более 30 дорожных карт.