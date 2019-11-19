Медведев оценил встречу с премьер-министром Белоруссии

Медведев оценил переговоры с премьер-министром Белоруссии

Он отметил, что прошедшая семичасовая встреча продуктивной, а обсуждение полезным и «абсолютно откровенным», передает РИА Новости.

— С расстановкой акцентов, где мы договорились, а где не договорились, — заявил Медведев.

Он добавил, что позиции двух стран по интеграционным вопросам сближаются каждый день.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет подписывать дорожные карты по интеграции с Москвой, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. По его словам, из-за накопившихся нерешенных разногласий между странами возникла «бешеная напряженка». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил эмоциональные заявления Лукашенко, отметив, что они привлекают внимание Москвы, но не вредят отношениям двух государств.