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Назван способ спросить Кремль о чем угодно 

Lenta.ru 41 минуту назад
С пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым во время ежедневного конференц-колла можно обсудить любую тему, добавив в конце вопроса: «Что об этом думают в Кремле?» Об этом в своем Telegram-канале написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Пескова спросили про толстого кота Виктора
«Домашнее насилие, бродячие собаки, белухи, охрана детсадов, любое уголовное дело, дети и геи в ютубе, что угодно», — возмутился он, добавив, что ждет, когда кто-нибудь спросит что-то вроде: «У меня маленькие сиськи, что об этом думают в Кремле?»
Кроме того, Смирнов отметил, что его «наиболее матерые коллеги» в случае, если их вопрос переадресовывают в ответственные структуры, возмущенно спрашивают: «То есть в Кремле не видят такой проблемы?»
В начале ноября Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь. Кроме того, он отметил, что проверять слова Кадырова не будут.
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Теги:
Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Дмитрий Смирнов
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