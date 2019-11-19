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В России отреагировали на угрозы Турции вторгнуться в Сирию 

Рамблер 42 минуты назад
Россия удивилась угрозам Турции вторгнуться в Сирию
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков выразил позицию ведомства по поводу обвинения турецких коллег в невыполнении сочинского меморандума по Сирии, сообщает РИА Новости. По его словам, Россия вопреки заявлениям партнеров продолжает выполнять свои обязательства.
Ранее ТАСС опубликовал заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что в случае невыполнения обязательств со стороны России по отводу курдских формирований из зоны безопасности Анкара планирует возобновить военную операцию в Сирии.
«Хотим напомнить, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября», — заявил Конашенков.
Меморандум предполагает введение на территорию Сирии близ границы с Турцией российских военных формирований для отвода курдских соединений на 30 км от линии соприкосновения двух государств. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже заявил, что операция выполнена успешно, в настоящее время границу патрулируют совместные российско-турецкие отряды.
9 октября, как ранее сообщал «Рамблер», на севере Сирии стартовала военная операция Турции «Источник мира». Она была направлена против формирований курдов, а ее целью было объявлено создание буферной зоны вдоль сирийско-турецкой границы. Действия Анкары были осуждены как официальным Дамаском, так и мировым сообществом. В частности, президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Турции чем-то «гораздо жестче» санкций. 15 октября стало известно, что США ввели санкции в отношении турецких Министерства энергетики, Министерства обороны и трёх должностных лиц.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Политика , Армия , Сергей Шойгу , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , Игорь Конашенков , Министерство обороны , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
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