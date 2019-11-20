Россия и Белоруссия сосредоточились на «дорожных картах»

Стороны согласовали 2/3 из них. Новые версии оставшихся документов разработают в течение недели.

На прошедшем 19 ноября в Горках заседании Совета министров Союзного государства было согласовано 20 из 31 дорожных карт по экономической интеграции России Белоруссии . Новые версии оставшихся 11 документов будут, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, подготовлены правительствами стран в течение недели.

“Позиции буквально каждый день сближаются. Мы разошлись на том, что наши коллеги в самое ближайшее время — буквально за эту неделю — подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы. И вот уже на базе этих новых версий мы проведем еще одно обсуждение”, — сообщил глава российского кабмина после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Он также отметил, что речь идет как о переговорах между профильными ведомствами, так и о телефонном разговоре, а, если понадобится, и встрече между премьер-министрами. После окончательного согласования документов на правительственном уровне будет следующий — президентский.

“В конечном счете все это должно быть одобрено президентами двух государств для того, чтобы положить начало еще более существенной работе по подготовке изменения в законодательства РФ и Республики Беларусь”, — резюмировал Дмитрий Медведев.

Как отметил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, участники переговоров, занимавшиеся согласованием, проделали колоссальную работу. Ведь 31 дорожная карта предполагают более 700 мероприятий. Из них несогласованными госорганами остались лишь 40. Причем за 7 часов переговоров их участники рассмотрели каждый пункт расхождений.

По словам Сергея Румаса, остались «сложные вопросы, по которым не удалось найти сегодня развязку".

"Но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительные поручения госорганам проработать", — отметил белорусский премьер.

В качестве одного из примеров Румас привел в пример весьма чувствительную для Минска дорожную карту по рынку газа. Если изначально по ней было четыре неурегулированных вопроса, то теперь их лишь два.

»Они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки”, — добавил премьер-министр Белоруссии.

6 сентября премьер-министры России и Белоруссии парафировали обновленную программу действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства двух стран приступили к разработке 31 дорожной карты.

“Речь идет о весьма подробной траектории интеграции практически во всех сферах. Это энергетика, финансы, промышленность, аграрный комплекс, связь, макроэкономика, налоговое регулирование, денежно-кредитная политика. Причем все это не начинается дорожными картами, а, по сути, продолжается впоследствии при помощи других инструментов, прежде всего, изменений в законодательстве”, — пояснил в ходе пресс-конференции в Горках Дмитрий Медведев.