Жириновский обратился к Бузовой с призывом

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал певицу Ольгу Бузову заниматься популяризацией здорового образа жизни, а не пропагандировать алкогольную продукцию посредством ее продажи. Об этом он сообщил журналистам.
«Надо все равно проводить антиалкогольную пропаганду. Одна известная певица Ольга Бузова собирается выпускать алкогольные напитки. Наоборот, обратись через свой блог: «Не надо пить, не надо курить». Нет государственного мышления, выпускают то, что пользы не приносит», — сказал В. Жириновский.
Ранее СМИ сообщали, что О. Бузова намерена заняться алкогольным бизнесом. Артистка намерена выпускать водку, виски, коньяк и пиво.