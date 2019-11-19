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В. Жириновский призвал певицу О. Бузову пропагандировать здоровый образ жизни вместо продажи алкоголя 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Жириновский обратился к Бузовой с призывом
Фото: РИА Новости
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал певицу Ольгу Бузову заниматься популяризацией здорового образа жизни, а не пропагандировать алкогольную продукцию посредством ее продажи. Об этом он сообщил журналистам.
«Надо все равно проводить антиалкогольную пропаганду. Одна известная певица Ольга Бузова собирается выпускать алкогольные напитки. Наоборот, обратись через свой блог: «Не надо пить, не надо курить». Нет государственного мышления, выпускают то, что пользы не приносит», — сказал В. Жириновский.
Ранее СМИ сообщали, что О. Бузова намерена заняться алкогольным бизнесом. Артистка намерена выпускать водку, виски, коньяк и пиво.
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Теги:
Политика , Владимир Жириновский , Ольга Бузова , ЛДПР
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