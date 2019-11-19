Жириновский обратился к Бузовой с призывом

В. Жириновский призвал певицу О. Бузову пропагандировать здоровый образ жизни вместо продажи алкоголя

«Надо все равно проводить антиалкогольную пропаганду. Одна известная певица Ольга Бузова собирается выпускать алкогольные напитки. Наоборот, обратись через свой блог: «Не надо пить, не надо курить». Нет государственного мышления, выпускают то, что пользы не приносит», — сказал В. Жириновский.

Ранее СМИ сообщали, что О. Бузова намерена заняться алкогольным бизнесом. Артистка намерена выпускать водку, виски, коньяк и пиво.