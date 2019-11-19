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Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку по состоянию здоровья 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Глава Петропавловска-Камчатского уходит в отставку
Фото: официальный сайт администрации Петропавловска-Камчатского
Глава администрации Петропаловска-Камчатского Виталий Иваненко подал в отставку по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья, сообщается во вторник на сайте мэрии.
"Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение. Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города", — приводит пресс-служба слова Иваненко.
Ранее во вторник сообщалось о госпитализации мэра.
Обязанности главы города сейчас исполняет его первый заместитель Юлия Иванова. Решение об отставке Иваненко будет рассмотрено на ближайшей сессии городской Думы, которая намечена на 27 ноября.
Дума Петропавловска-Камчатского избрала Иваненко главой города в 2016 году. Срок его полномочий истекает в 2021 году.
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Теги:
Политика , Юлия Иванова , Виталий Иваненко , Госдума , Петропавловск-Камчатский
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