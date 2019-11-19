Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск
Политика
Украину упрекнули в неблагодарности
Украину упрекнули в неблагодарности
Политика
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России
В мире
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия

Путин выступит на форуме «Россия зовет!» 20 ноября 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Путин посетит форум «Россия зовет!»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 20 ноября выступит на пленарном заседании форума "Россия зовет!". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"20 ноября с.г. президент РФ Владимир Путин посетит 11-й инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!", проходящий на площадке Центра международной торговли, и примет участие в работе пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации", — говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что этот форум является ведущим мероприятием по привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей страны.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
ТАСС: последние новости
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма У Кремля нет готового решения по прямым выборам мэров У Кремля нет готового решения по прямым выборам мэров Песков заявил, что четких сроков решения вопроса по мосту через Лену в Якутии нет Песков заявил, что четких сроков решения вопроса по мосту через Лену в Якутии нет 
Теги:
Политика , Владимир Путин , ЦМТ Москвы , ВТБ Капитал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск 177
Украину упрекнули в неблагодарности
Украину упрекнули в неблагодарности 93
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России 1
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции 262
Десант США высадился в сирийском селении
Десант США высадился в сирийском селении 4
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск
01:57
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск
Политика Украина
Зеленский дал обет
04:22
Зеленский дал обет
В мире Украина
Украину упрекнули в неблагодарности
04:22
Украину упрекнули в неблагодарности
Политика Украина
Падение машины в яму с кипятком сняли на видео
00:20
Падение машины в яму с кипятком сняли на видео
Происшествия
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
00:50
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
00:28
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия Ближний Восток
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение