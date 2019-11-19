Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу
В мире
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море
Армия
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
В мире
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
В мире

Депутаты Челябинской гордумы избрали Наталью Котову главой города 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Главой Челябинска впервые избрана женщина
Фото: Официальный сайт администрации города Челябинска
Депутаты Челябинской городской думы во вторник единогласно избрали главой города Наталью Котову, которая с июня 2019 года занимала должность врио главы горадминистрации. Глава Челябинска избирается сроком на пять лет.
Выборы главы Челябинска проводятся в связи с отставкой в июне 2019 года прежнего руководителя Владимира Елистратова.
"По итогам голосования единогласно избрана Наталья Петровна Котова", — сказал председатель гордумы Андрей Шмидт. По его словам, в заседании гордумы участвовало 48 депутатов, или 98% от их общего числа.
12 ноября конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов на должность главы Челябинска. Помимо Котовой, в список вошли директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Березки" Виталий Евгеньев и глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков.
Котова родилась в 1965 году в поселке Теченский в Челябинской области. С июня 2010 года была первым заместителем главы администрации города, с октября 2015 года — первым заместителем главы Челябинска.
Челябинск — административный центр Челябинской области. Население — 1,2 млн человек.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
ТАСС: последние новости
Мэр Петропавловска-Камчатского госпитализирован Мэр Петропавловска-Камчатского госпитализирован Постпред РФ: обнаруженные МАГАТЭ в Иране следы урана не связаны с ядерным оружием Постпред РФ: обнаруженные МАГАТЭ в Иране следы урана не связаны с ядерным оружием "Ъ": проект автомобильного моста через Лену в районе Якутска получил поддержку президента "Ъ": проект автомобильного моста через Лену в районе Якутска получил поддержку президента
Комментарии 
Теги:
Политика , Сергей Кочетков , Владимир Елистратов , Наталья Котова , Андрей Шмидт , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу 292
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море 131
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО 428
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии 192
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко 55
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение