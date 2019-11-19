Бодался Минск с Москвой: что происходит на самом деле?

Взаимные претензии Москвы и Минска: чего хочет Лукашенко и как обстоят дела на самом деле?

Президент Белоруссии недоволен высокими ценами на российские углеводороды и хочет, чтобы Москва бесплатно поставляла Минску истребители. У России тоже есть претензия — закрытость белорусского рынка для наших товаров

В Белоруссии 19 ноября пройдет заседание Совета Министров Союзного государства. Ранее Александр Лукашенко в очередной раз возмутился высокими ценами на российские углеводороды, а до этого он предложил России бесплатно поставлять Белоруссии истребители.

У Москвы тоже есть претензия к Минску — это закрытость белорусского рынка для российских товаров. А как дела обстоят на самом деле? Об этом, а также о комфортности ведения бизнеса Business FM спросила у белорусских предпринимателей.

Собеседник радиостанции — Дмитрий Черноморец, он директор по развитию белорусской инжиниринговой компании Humathèq. Business FM спрашивала о многих вещах. Например, о комфортности ведения бизнеса в Белоруссии. На что Дмитрий ответил, что в его компании главное — это интеллектуальный труд, поэтому он легко может перенести офис из Минска в Лондон или Мадрид . Но не делает этого, а значит, рассказывает Дмитрий, ему вполне комфортно на родине.

Что касается претензий Лукашенко по поводу дорогих российских углеводородов. Раньше Белоруссия получала беспошлинно российскую нефть и зарабатывала на этом. Теперь Россия подняла налог на добычу, и нефть для Белоруссии подорожала. То есть раньше деньги шли в белорусский бюджет, а теперь в российский. Это и злит Лукашенко.

Лучше всего судить по стоимости топлива. В Белоруссии литр 95-го бензина стоит 52,5 рубля. Это примерно на 11% дороже, чем в среднем в Москве. И в этом году в Белоруссии топливо подорожало, хотя не намного. И причина не только в цене российской нефти. Власти Белоруссии повысили внутренние топливные налоги — акцизы.

Дмитрий Черноморец:

«Мы понимаем, что в ценообразовании на топливо ключевым фактором является даже не стоимость нефтепродуктов, а это налоги и акцизы. Поэтому стоимость топлива в меньшей степени, на мой взгляд, зависит от тех цен, по которым покупаются нефтепродукты, и в большей мере зависит от амбиций государства, связанных с акцизами и налогами, которые в итоге формируют стоимость топлива».

У Москвы тоже есть претензии к Белоруссии, связанные с взаимной торговлей. Есть мнение, что российским товарам трудно попасть на «братский» рынок. Отчасти это так, если, например, взять сельскохозяйственную технику или продукты. Минск защищает свой рынок, субсидируя машиностроителей и аграриев. Но, например, в белорусских магазинах продается много российской косметики, рассказывают местные бизнесмены. Более того, есть на рынках и российское мясо. Ситуацию комментирует глава витебского фермерского хозяйства «Родник» Юрий Семенов

«К примеру, сегодня на территории Псковской области находится 2 млн свиней, в Белоруссии всего 4 млн свиней. А на территории Псковской области 2 млн И сегодня псковская свинина есть на белорусских рынках. На белорусских рынках есть российские конфеты, и они покупаются».

Правда, сам фермер предпочитает конфеты минской фабрики «Коммунарка» . Но это дело вкуса. Кстати, если посмотреть на торговый оборот, то сальдо в пользу России. В 2018 году Россия продала в Белоруссию товаров почти на 10 млрд долларов больше, чем купила. И, судя по рассказам предпринимателей, дело не только в углеводородах.

Все остальное — риторика Лукашенко, которая не меняется из года в год. "Мы братья, но хотим низких цен на нефть и газ". В этом году прибавились еще и российские истребители, которые Минск хочет получать бесплатно. Правда, Александр Григорьевич забыл упомянуть, что Белоруссия покупает российские самолеты на российские же кредиты.

И напоследок еще одна история от белорусского бизнесмена Дмитрия Черноморца. Российские коллеги часто ему звонят и жалуются на наши реалии, сравнивая их с белорусскими. Но на предложение переехать в Минск отвечают отказом — в Москве лучше. Из чего можно сделать простой вывод: и наши совместные претензии, и условия бизнеса познаются в элементарном сравнении.