Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу
В мире
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море
Армия
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
В мире
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
В мире

Взаимные претензии Москвы и Минска: чего хочет Лукашенко и как обстоят дела на самом деле? 

BFM.RU 4 часа назад
Бодался Минск с Москвой: что происходит на самом деле?
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Президент Белоруссии недоволен высокими ценами на российские углеводороды и хочет, чтобы Москва бесплатно поставляла Минску истребители. У России тоже есть претензия — закрытость белорусского рынка для наших товаров
В Белоруссии 19 ноября пройдет заседание Совета Министров Союзного государства. Ранее Александр Лукашенко в очередной раз возмутился высокими ценами на российские углеводороды, а до этого он предложил России бесплатно поставлять Белоруссии истребители.
У Москвы тоже есть претензия к Минску — это закрытость белорусского рынка для российских товаров. А как дела обстоят на самом деле? Об этом, а также о комфортности ведения бизнеса Business FM спросила у белорусских предпринимателей.
Собеседник радиостанции — Дмитрий Черноморец, он директор по развитию белорусской инжиниринговой компании Humathèq. Business FM спрашивала о многих вещах. Например, о комфортности ведения бизнеса в Белоруссии. На что Дмитрий ответил, что в его компании главное — это интеллектуальный труд, поэтому он легко может перенести офис из Минска в Лондон или Мадрид. Но не делает этого, а значит, рассказывает Дмитрий, ему вполне комфортно на родине.
Что касается претензий Лукашенко по поводу дорогих российских углеводородов. Раньше Белоруссия получала беспошлинно российскую нефть и зарабатывала на этом. Теперь Россия подняла налог на добычу, и нефть для Белоруссии подорожала. То есть раньше деньги шли в белорусский бюджет, а теперь в российский. Это и злит Лукашенко.
Лучше всего судить по стоимости топлива. В Белоруссии литр 95-го бензина стоит 52,5 рубля. Это примерно на 11% дороже, чем в среднем в Москве. И в этом году в Белоруссии топливо подорожало, хотя не намного. И причина не только в цене российской нефти. Власти Белоруссии повысили внутренние топливные налоги — акцизы.
Дмитрий Черноморец:
«Мы понимаем, что в ценообразовании на топливо ключевым фактором является даже не стоимость нефтепродуктов, а это налоги и акцизы. Поэтому стоимость топлива в меньшей степени, на мой взгляд, зависит от тех цен, по которым покупаются нефтепродукты, и в большей мере зависит от амбиций государства, связанных с акцизами и налогами, которые в итоге формируют стоимость топлива».
У Москвы тоже есть претензии к Белоруссии, связанные с взаимной торговлей. Есть мнение, что российским товарам трудно попасть на «братский» рынок. Отчасти это так, если, например, взять сельскохозяйственную технику или продукты. Минск защищает свой рынок, субсидируя машиностроителей и аграриев. Но, например, в белорусских магазинах продается много российской косметики, рассказывают местные бизнесмены. Более того, есть на рынках и российское мясо. Ситуацию комментирует глава витебского фермерского хозяйства «Родник» Юрий Семенов:
«К примеру, сегодня на территории Псковской области находится 2 млн свиней, в Белоруссии всего 4 млн свиней. А на территории Псковской области 2 млн И сегодня псковская свинина есть на белорусских рынках. На белорусских рынках есть российские конфеты, и они покупаются».
Правда, сам фермер предпочитает конфеты минской фабрики «Коммунарка». Но это дело вкуса. Кстати, если посмотреть на торговый оборот, то сальдо в пользу России. В 2018 году Россия продала в Белоруссию товаров почти на 10 млрд долларов больше, чем купила. И, судя по рассказам предпринимателей, дело не только в углеводородах.
Все остальное — риторика Лукашенко, которая не меняется из года в год. "Мы братья, но хотим низких цен на нефть и газ". В этом году прибавились еще и российские истребители, которые Минск хочет получать бесплатно. Правда, Александр Григорьевич забыл упомянуть, что Белоруссия покупает российские самолеты на российские же кредиты.
И напоследок еще одна история от белорусского бизнесмена Дмитрия Черноморца. Российские коллеги часто ему звонят и жалуются на наши реалии, сравнивая их с белорусскими. Но на предложение переехать в Минск отвечают отказом — в Москве лучше. Из чего можно сделать простой вывод: и наши совместные претензии, и условия бизнеса познаются в элементарном сравнении.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
BFM.RU: последние новости
В Кремле подтвердили намерение построить мост через Лену В Кремле подтвердили намерение построить мост через Лену Умер политик Никита Исаев Умер политик Никита Исаев В Кремле призвали работать 31 декабря В Кремле призвали работать 31 декабря
Комментарии 
Теги:
Политика , СНГ , Статьи , Юрий Семенов , Александр Лукашенко , Коммунар БФ , Business FM , Мадрид , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу 290
Российские корабли вышли в Черное море
Российские корабли вышли в Черное море 39
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО 427
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии
Гварамия обещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии 56
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко 33
Новости партнеров
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение