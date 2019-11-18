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Политика

Путин проведет встречу с руководителем «Русской платины» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Путин проведет встречу с руководителем «Русской платины»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с председателем совета директоров компании "Русской платина" Мусой Бажаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин сегодня работает в Москве, сегодня достаточно рутинный день", — сказал представитель Кремля. По его словам, президент проведет "несколько рабочих встреч и совещаний". "Из публичного — президент сегодня примет Бажаева. Компания большая, достаточно значимая для региона, традиционно президент с руководителями крупных компаний, которые несут и социальную нагрузку, встречается, проводит общение", — отметил Песков.
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Теги:
Политика , Муса Бажаев , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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