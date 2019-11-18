Россия передала Украине задержанные корабли

В четверг, 18 ноября, Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в прошлом году. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Дипломаты отметили, что корабли стали вещдоками по уголовному делу о незаконном пересечении российской границы. Украине их передали на ответственное хранение, так как в России завершились следственные действия в отношении кораблей.

«Их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», — подчеркнули в МИД.

Источник ТАСС в силовых структурах, рассказал , что передача прошла в 30 километрах от мыса Такиль.

Как сообщал «Рамблер», ФСБ задержала украинских моряков в ноябре 2018-го в Керченском проливе. В спецслужбе заявили, что два катера и буксир ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения.

Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. В сентябре 2019-го их освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.