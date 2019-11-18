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Политика

Россия передала Украине задержанные корабли 

Рамблер 27 минут назад
Россия передала Украине задержанные корабли
Фото: Reuters
В четверг, 18 ноября, Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в прошлом году. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Дипломаты отметили, что корабли стали вещдоками по уголовному делу о незаконном пересечении российской границы. Украине их передали на ответственное хранение, так как в России завершились следственные действия в отношении кораблей.
«Их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», — подчеркнули в МИД.
Источник ТАСС в силовых структурах, рассказал, что передача прошла в 30 километрах от мыса Такиль.
Как сообщал «Рамблер», ФСБ задержала украинских моряков в ноябре 2018-го в Керченском проливе. В спецслужбе заявили, что два катера и буксир ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения.
Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. В сентябре 2019-го их освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Политика , ФСБ , МИД , ИТАР-ТАСС
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