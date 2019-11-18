Песков: не надо гадать об итогах встречи «нормандской четвёрки»

Песков призвал не гадать об итогах встречи «нормандской четвёрки»

Результаты встречи в «нормандском формате», которая состоится в ближайшее время, не должны стать эффектом неоправданных ожиданий. Поэтому ни занижать, ни тем более завышать их не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Он воздержался от прогнозов относительно итогов саммита, отметив лишь, что «это очень серьёзная встреча, долгожданная».

Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что всё-таки подготовка возымеет свои результаты, — цитирует Пескова ТАСС.

Он также напомнил, что «был очень большой перерыв в работе „нормандского формата“. Ранее, как писал News.ru, пресс-секретарь российского лидера заявлял, что предстоящая встреча напрямую не связана с принятием закона об особом статусе Донбасса.

»Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на Украине с участием также представителей России, Франции и Германии. Новая встреча запланирована на 9 декабря.