AFP признало Крым российским

Старейшее французское информационное агентство Agence France-Presse признало российский статус Крыма , пишут СМИ.

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«На электронный адрес телеканала «Крым 24» (создан в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией — прим. ВЗГЛЯД) пришло официальное письмо от одного из крупнейших европейских новостных агентств. Коллеги из France-Presse попросили поделиться с ними кадрами транспортировки украинских судов под Крымским мостом. Данной просьбой старейшее новостное агентство Франции признало, что Крым является неотъемлемой территорией Российской Федерации», — говорится в заявлении на сайте телеканала «Крым 24».

Журналисты отмечают, что мировые новостные агентства не впервые обратились к ним с предложением о сотрудничестве.

Государственная телерадиовещательная компания «Крым» (ГТРК «Крым») создана в 1959 году. До 1992 года называлась Крымским комитетом телевидения и радиовещания.

В 2014 году произошла перерегистрация телерадиокомпании из ГТРК «Крым», принадлежавшей Госкомтелерадио Украины, в автономную некоммерческую организацию «Телерадиокомпания „Крым“. В ходе реорганизации был произведен ребрендинг головного телеканала „Крым“ в „Первый Крымский“ и радиостанции „Крым“, а также запущены новый телеканал „Крым 24“ и радиостанции „Крым. Точка“ и „Море“.

Телеканал „Крым 24“ входит в реестр обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ (»21 КНОПКА»).

Редакция телерадиокомпании находится в Симферополе.