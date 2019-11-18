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AFP признало Крым российским 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
AFP признало Крым российским
Фото: РИА Новости
Старейшее французское информационное агентство Agence France-Presse признало российский статус Крыма, пишут СМИ.
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«На электронный адрес телеканала «Крым 24» (создан в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией — прим. ВЗГЛЯД) пришло официальное письмо от одного из крупнейших европейских новостных агентств. Коллеги из France-Presse попросили поделиться с ними кадрами транспортировки украинских судов под Крымским мостом. Данной просьбой старейшее новостное агентство Франции признало, что Крым является неотъемлемой территорией Российской Федерации», — говорится в заявлении на сайте телеканала «Крым 24».
Журналисты отмечают, что мировые новостные агентства не впервые обратились к ним с предложением о сотрудничестве.
Государственная телерадиовещательная компания «Крым» (ГТРК «Крым») создана в 1959 году. До 1992 года называлась Крымским комитетом телевидения и радиовещания.
В 2014 году произошла перерегистрация телерадиокомпании из ГТРК «Крым», принадлежавшей Госкомтелерадио Украины, в автономную некоммерческую организацию «Телерадиокомпания „Крым“. В ходе реорганизации был произведен ребрендинг головного телеканала „Крым“ в „Первый Крымский“ и радиостанции „Крым“, а также запущены новый телеканал „Крым 24“ и радиостанции „Крым. Точка“ и „Море“.
Телеканал „Крым 24“ входит в реестр обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ (»21 КНОПКА»).
Редакция телерадиокомпании находится в Симферополе.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Комментарии 
Теги:
Политика , Владимир Путин , France-Presse , Республика Крым
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