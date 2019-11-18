Составлен портрет идеального губернатора

Эксперты подготовили практические рекомендации для исполняющих обязанности губернаторов: чиновники должны вызывать доверие, быть скромными и не стесняться проявлять эмоции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Как заявил источник РБК, близкий к администрации президента , рекомендации ЭИСИ «100 шагов. Что делать в статусе врио главы региона?» в целом совпадают с позицией Кремля по поводу организации предвыборных кампаний.

Эксперты пришли к выводу, что политический сезон 2018–2019 годов принципиально отличается от предыдущих из-за роста протестного потенциала и гражданской активности, запросов на конкретные изменения в жизни людей и на локальный патриотизм (презентация уникальных преимуществ территорий, создание местных брендов), а также запросов на прямое общение с губернатором.

По мнению экспертов, врио губернатора в первую очередь должен провести анализ ситуации в регионе, поговорив «со всеми, кто может быть важен»: от местных чиновников до блогеров, не опираясь лишь на формально проведенные социологические исследования и мнения круга приближенных.

Врио губернатор должен показать заботу и уважение к людям «как базовую черту характера». В качестве примера эксперты привели Александра Беглова , поддержавшего инициативу присвоить статус жителя блокадного Ленинграда и право на выплаты всем, кто родился и хоть день провел в осажденном городе.

Губернатор должен демонстрировать близость к людям («приземление»), личную скромность, готовность смотреть на проблемы с позиции простых людей, вызывать доверие (к примеру, переехать жить в регион с семьей), решительно отстаивать интересы региона, сфокусироваться на качестве жизни людей, а не экономической статистике, а также иметь яркий характер и не быть «зажатым кабинетным чиновником».