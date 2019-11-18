Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Политика
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Общество
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
В мире
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России
В мире

Составлен портрет идеального губернатора 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Составлен портрет идеального губернатора
Фото: РИА Новости
Эксперты подготовили практические рекомендации для исполняющих обязанности губернаторов: чиновники должны вызывать доверие, быть скромными и не стесняться проявлять эмоции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
Как заявил источник РБК, близкий к администрации президента, рекомендации ЭИСИ «100 шагов. Что делать в статусе врио главы региона?» в целом совпадают с позицией Кремля по поводу организации предвыборных кампаний.
Эксперты пришли к выводу, что политический сезон 2018–2019 годов принципиально отличается от предыдущих из-за роста протестного потенциала и гражданской активности, запросов на конкретные изменения в жизни людей и на локальный патриотизм (презентация уникальных преимуществ территорий, создание местных брендов), а также запросов на прямое общение с губернатором.
По мнению экспертов, врио губернатора в первую очередь должен провести анализ ситуации в регионе, поговорив «со всеми, кто может быть важен»: от местных чиновников до блогеров, не опираясь лишь на формально проведенные социологические исследования и мнения круга приближенных.
Врио губернатор должен показать заботу и уважение к людям «как базовую черту характера». В качестве примера эксперты привели Александра Беглова, поддержавшего инициативу присвоить статус жителя блокадного Ленинграда и право на выплаты всем, кто родился и хоть день провел в осажденном городе.
Губернатор должен демонстрировать близость к людям («приземление»), личную скромность, готовность смотреть на проблемы с позиции простых людей, вызывать доверие (к примеру, переехать жить в регион с семьей), решительно отстаивать интересы региона, сфокусироваться на качестве жизни людей, а не экономической статистике, а также иметь яркий характер и не быть «зажатым кабинетным чиновником».
Как сообщал «Рамблер», ранее в России прошла волна отставок губернаторов. Глава Мурманской области Марина Ковтун, главы Алтая и Калмыкии Александр Бердников и Алексей Орлов, губернаторы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский подали в отставку по собственному желанию в период с 19 по 21 марта. СМИ писали, что вторая волна отставок может начаться в конце ноября — начале декабря в регионах, где в 2020 году должны пройти выборы губернаторов.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Политика , Александр Беглов , Алексей Орлов , Юрий Берг , Борис Дубровский , Александр Бердников , Марина Ковтун , Администрация Президента РФ , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России 55
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование» 81
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса» 155
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России 502
Автор песни Пугачевой попросил певицу о помощи
Автор песни Пугачевой попросил певицу о помощи
Видео
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Песков назвал главный вопрос к Украине
02:00
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина В мире
Показаны действия Украины под Крымским мостом
00:36
Показаны действия Украины под Крымским мостом
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение