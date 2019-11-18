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Россия готова обсуждать снижение напряженности на Балтике с НАТО 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Россия готова обсуждать снижение напряженности на Балтике
Фото: РИА Новости
Москва готова обсуждать пути снижения напряженности на Балтике в Совете Россия-НАТО и на двусторонней основе со странами региона, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Неизменно подчеркиваем готовность к обсуждению путей снижения напряженности в Балтийском регионе как в формате Совета Россия-НАТО, так и на двусторонней основе со всеми заинтересованными странами", — заявил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Теги:
Политика , Сергей Беляев , Дмитрий Песков , МИД , НАТО , РИА Новости , Москва
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