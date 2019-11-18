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В российском регионе сделали 31 декабря выходным днем ради чиновниц 

Lenta.ru + ещё 8 51 минуту назад
Томский губернатор пошел навстречу чиновницам
Фото: ТАСС
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Изменения коснутся чиновничьего аппарата, а не всех жителей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале томской администрации.
«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — сказал глава региона на совещании с правительством.
В середине ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность изменения уже утвержденного трудового календаря, в частности, отказа от рабочего дня 31 декабря. Он отметил, что «надо работать».
В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Жвачкин , Томская Область
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