«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро

По словам официального представителя российского МИДа, она спускается в метрополитен нечасто.

«Езжу по мере необходимости», — сообщила она.

Среди таких «мер» Захарова упомянула понимание, «что в пробке стоять два часа, а на метро можно доехать за 20 минут», а также походы в театры и кинотеатры по выходным, когда в Москве непросто припарковаться.

Мария Захарова добавила, что поездки в столичном метро складываются для нее по-разному, а в пример привела, как однажды пассажиры стали отступать от нее, когда она вошла в вагон.

«Мне очень понравилось», — заявила спикер МИДа, отметив к тому же, что один из пассажиров тогда вслух задался вопросом, «что это они начали в метро-то спускаться».

В ходе того же интервью, как сообщал «Рамблер», Захарова рассказала, что увлечена шитьем; что любимые подарки, которые она получает после брифингов, это народное творчество; что не любит, когда ей задают вопросы, которые звучат как заявления.