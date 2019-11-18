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«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро 

Рамблер + ещё 3 17 минут назад
Пассажиры московского метро однажды начали отступать, когда в вагон вошла спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова, и ей это понравилось. Об этом она сама рассказала News.ru.
По словам официального представителя российского МИДа, она спускается в метрополитен нечасто.
«Езжу по мере необходимости», — сообщила она.
Среди таких «мер» Захарова упомянула понимание, «что в пробке стоять два часа, а на метро можно доехать за 20 минут», а также походы в театры и кинотеатры по выходным, когда в Москве непросто припарковаться.
Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи
Мария Захарова добавила, что поездки в столичном метро складываются для нее по-разному, а в пример привела, как однажды пассажиры стали отступать от нее, когда она вошла в вагон.
«Мне очень понравилось», — заявила спикер МИДа, отметив к тому же, что один из пассажиров тогда вслух задался вопросом, «что это они начали в метро-то спускаться».
В ходе того же интервью, как сообщал «Рамблер», Захарова рассказала, что увлечена шитьем; что любимые подарки, которые она получает после брифингов, это народное творчество; что не любит, когда ей задают вопросы, которые звучат как заявления.
Комментарии57 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД
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