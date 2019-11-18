В Brexit увидели риски для России

В ведении Второго европейского департамента МИДа, который возглавляет Беляев, находятся отношения России с Великобританией, Литвой, Данией, Латвией, Норвегией, Исландией и Ирландией.

«Что брексит будет означать для российских компаний, которые работают на Лондонской бирже? Здесь вопросов довольно много», — считает дипломат.

Среди таковых он упомянул внесение «корректив» в режим торговли между странами, в пример приведя распределение тарифных квот. Также Беляев упомянул вопросы осуществления транспортного сообщения, в частности, торгового мореплавания.

Кроме того, глава Второго евродепартамента заявил, что «хотел бы привлечь внимание» российского бизнеса к заявлениям властей Соединенного королевства о намерении после выхода из Европейского союза координировать свою санкционную политику в отношении России и с ЕС, и с США.