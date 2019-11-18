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В Brexit увидели риски для России 

Рамблер + ещё 8 21 минуту назад
Великобритания может ужесточить санкции против России после брексита. Об этом РИА Новости заявил директор Второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев.
В ведении Второго европейского департамента МИДа, который возглавляет Беляев, находятся отношения России с Великобританией, Литвой, Данией, Латвией, Норвегией, Исландией и Ирландией.
«Что брексит будет означать для российских компаний, которые работают на Лондонской бирже? Здесь вопросов довольно много», — считает дипломат.
Среди таковых он упомянул внесение «корректив» в режим торговли между странами, в пример приведя распределение тарифных квот. Также Беляев упомянул вопросы осуществления транспортного сообщения, в частности, торгового мореплавания.
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Кроме того, глава Второго евродепартамента заявил, что «хотел бы привлечь внимание» российского бизнеса к заявлениям властей Соединенного королевства о намерении после выхода из Европейского союза координировать свою санкционную политику в отношении России и с ЕС, и с США.
«Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций. К этому тоже надо быть готовым», — добавил Сергей Беляев.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , Видео , Сергей Беляев , МИД , ЕС , РИА Новости , Великобритания
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