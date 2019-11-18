В Brexit увидели риски для России

МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

По его мнению, Brexit действительно может создать риски для российских компаний на рынке Британии, хотя выход страны из Евросоюза — это ее суверенное дело. Однако то, что Brexit неминуемо скажется на темпах развития мировой и европейской экономии — факт.

"Влияние — это будет, по мнению большинства экспертов, явно со знаком минус", — подчеркнул дипломат.

Он привел данные исследования, который гласят, что 43% компаний ждут негативных для себя последствии после выхода Британии из ЕС. Дипломат рассказал, что в 2019 году объем европейских сделок британских предприятий достиг десятилетнего минимума.

Беляев отметил, что МИД России внимательно отслеживает отношения британских властей и Брюсселя.