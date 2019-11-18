Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

В зале заседаний показали видеозапись, на которой Шиманиди выгоняет посетителя во время личного приема граждан. Владимиров назвал такое поведение неприемлемым и попросил полпреда покинуть зал.

— Это показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своими проблемами. Мы можем быть с чем-то несогласны, но мы на работе и такое поведение никак не вяжется с тем, что я требую от своей команды. Константин Аристидович, вам спасибо, можете выходить с планерки, вы не будете работать у меня в правительстве, — сказал губернатор.

После этого он дал наставления остальным членам правительства и заявил, что будет и впредь увольнять тех, кто не будет соблюдать правила приличия и игнорировать людей на приеме.

Полпредом Владимирова Шиманиди стал весной 2018 года, а ранее занимал должность главы тарифной комиссии Ставропольского края.