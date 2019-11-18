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Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство 

Российская Газета 2 часа назад
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Фото: РИА Новости
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шиманиди.
В зале заседаний показали видеозапись, на которой Шиманиди выгоняет посетителя во время личного приема граждан. Владимиров назвал такое поведение неприемлемым и попросил полпреда покинуть зал.
— Это показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своими проблемами. Мы можем быть с чем-то несогласны, но мы на работе и такое поведение никак не вяжется с тем, что я требую от своей команды. Константин Аристидович, вам спасибо, можете выходить с планерки, вы не будете работать у меня в правительстве, — сказал губернатор.
После этого он дал наставления остальным членам правительства и заявил, что будет и впредь увольнять тех, кто не будет соблюдать правила приличия и игнорировать людей на приеме.
Полпредом Владимирова Шиманиди стал весной 2018 года, а ранее занимал должность главы тарифной комиссии Ставропольского края.
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Теги:
Политика , Владимир Владимиров , Пятигорск , Ставропольский Край
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