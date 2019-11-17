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В мире

Волин сравнил некоторых блогеров с теми, кто раньше «писал на заборах» 

РИА Новости 1 час назад
«Имя обязывает»: Волин поделился мнением о блогерах
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Способные блогеры в будущем могут перерасти в самостоятельные СМИ, а остальных ждет участь тех, кто раньше оставлял "надписи на заборах", считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"С течением временем блогеры или перерастут в самостоятельные СМИ, если они способные, или их возьмут на работу уже имеющиеся крупные СМИ, или они будут творить для собственного удовольствия, и в принципе ничем они не будут отличаться от людей, которые раньше вместо того, чтобы писать где-то на сайте, писали на заборе. Их же никто не подозревал в том, что они могут быть журналистами или представлять конкуренцию, хотя читало их много народу", — сказал Волин в беседе с РИА Новости на полях российско-китайского форума новых медиа в китайском городе Уси.
Он подчеркнул, что средства массовой информации в первую очередь это определенный знак качества, что отличает их от "графомана".
"Второе — это правильность и умение рассказать историю и подать материал, и третье — репутация. Потому что так как большие традиционные СМИ, они имеют длительную историю и имя, это имя их ко многому обязывает", — заключил замминистра.
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Теги:
Политика , Интернет , Алексей Волин , РИА Новости
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