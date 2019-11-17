Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине пожалели об успехах Путина
На Украине пожалели об успехах Путина
Политика
"Убийство": Раскрыты причины взрыва в общежитии
"Убийство": Раскрыты причины взрыва в общежитии
Криминал
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы
Происшествия
«Курт гордился бы»: девятилетняя барабанщица покорила Сеть
«Курт гордился бы»: девятилетняя барабанщица покорила Сеть
Интернет

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Россия крупно поможет Кубе
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия поможет реконструировать кубинские железные дороги, передает ТАСС.
Матвиенко рассказала, что проект уже обсудили и подписали с руководством страны при личной встрече. По ее словам, он качественно изменит транспортную инфраструктуру в стране. «Будет заменен подвижной состав, и увеличена скорость движения поездов», — пояснила глава Совфеда.
Однако соглашение еще не ратифицировано на Кубе, отметила спикер. Она рассказала, что вице-премьер Рикардо Руис лично проследит, чтобы внутригосударственные процедуры были выполнены как можно быстрее. Схема финансирования проекта также утверждена, уже идут переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы.
Также Матвиенко сказала, что Россия намерена принять долгосрочный план развития отношений с Кубой до 2030 года. Страны планируют сотрудничать не только в сфере энергетики, но и в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, а также биотехнологиях. Спикер добавила, что и власти, и граждане Кубы выразили благодарность России во время визита.
В начале октября премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал поддержку Кубе. Он заявил, что Россия продолжит укреплять стратегическое партнерство с островом.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Последние новости
Появилось фото Путина в окружении спецназа Появилось фото Путина в окружении спецназа Сборная России дома разгромно проиграла Бельгии Сборная России дома разгромно проиграла Бельгии Мединский признал некомпетентность Фонда кино Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Комментарии25 
Теги:
Политика , Латинская Америка , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , РЖД , ИТАР-ТАСС , Куба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине пожалели об успехах Путина
На Украине пожалели об успехах Путина 217
«Убийство»: Раскрыты причины взрыва в общежитии
«Убийство»: Раскрыты причины взрыва в общежитии 5
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы 10
«Курт гордился бы»: девятилетняя барабанщица покорила Сеть
«Курт гордился бы»: девятилетняя барабанщица покорила Сеть
Состояние пострадавшего в ЧП в колледже изменилось
Состояние пострадавшего в ЧП в колледже изменилось
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Стало известно, сколько будут получать срочники
02:45
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия Войска
Уилан оказался плохим шпионом
01:01
Уилан оказался плохим шпионом
Общество
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
03:53
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение