Россия крупно поможет Кубе

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Матвиенко рассказала, что проект уже обсудили и подписали с руководством страны при личной встрече. По ее словам, он качественно изменит транспортную инфраструктуру в стране. «Будет заменен подвижной состав, и увеличена скорость движения поездов», — пояснила глава Совфеда.

Однако соглашение еще не ратифицировано на Кубе, отметила спикер. Она рассказала, что вице-премьер Рикардо Руис лично проследит, чтобы внутригосударственные процедуры были выполнены как можно быстрее. Схема финансирования проекта также утверждена, уже идут переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы.

Также Матвиенко сказала, что Россия намерена принять долгосрочный план развития отношений с Кубой до 2030 года. Страны планируют сотрудничать не только в сфере энергетики, но и в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, а также биотехнологиях. Спикер добавила, что и власти, и граждане Кубы выразили благодарность России во время визита.