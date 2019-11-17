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Политика

Виноделам хотят дать субсидии на новое оборудование 

Парламентская газета 1 час назад
Виноделам хотят дать субсидии на новое оборудование
Фото: ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ / ПГ
Российским производителям винограда и вина смогут выдавать участки для новых насаждений и субсидии на обновление оборудования, а общественные организации наделят полномочия контролировать качество вина. Такой законопроект, внесённый в Госдуму представителями всех четырёх фракций Госдумы, собираются рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний палаты.
Законопроект предполагает, что российские виноделы и виноградари смогут рассчитывать на субсидии и имущественную поддержку государственного и муниципального уровня. В том числе им могут выделить земельные участки, помочь с приобретением оборудования и проведением исследовательских работ.
Также государство будет способствовать продвижению отечественной продукции на мировой рынок. В России, согласно документу, создадут национальную систему защиты отечественного вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.
Документом также запрещается использовать при производстве вина такие приёмы, как ароматизация, подкрашивание, добавление сахара, воды, спиртование, рассказал ранее один из авторов инициативы депутат Константин Бахарев. Напитки, приготовленные по таким рецептам, можно будет продавать, но производители и продавцы не смогут называть их вином. Такая информация должна быть размещена на маркировке, к которой законопроект вводит особые требования.
К выращиваемому винограду также будут предъявлять требования безопасности, а урожаи станут декларировать. Контроль за качеством продукции будет как централизованный, так и общественный. Для этого общественные организации наделят полномочиями предупреждать и пресекать производство и оборот фальсифицированной, недоброкачественной или контрафактной винодельческой продукции. Им смогут выделять субсидии на создание специальных Интернет-ресурсов и проведение исследований качества вина.
Ранее Комитет Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также Комитет по агарным вопросам порекомендовали палате принять законопроект в первом чтении.
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Теги:
Политика , Константин Бахарев , Госдума
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