Виноделам хотят дать субсидии на новое оборудование

Российским производителям винограда и вина смогут выдавать участки для новых насаждений и субсидии на обновление оборудования, а общественные организации наделят полномочия контролировать качество вина. Такой законопроект, внесённый в Госдуму представителями всех четырёх фракций Госдумы, собираются рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний палаты.

Законопроект предполагает, что российские виноделы и виноградари смогут рассчитывать на субсидии и имущественную поддержку государственного и муниципального уровня. В том числе им могут выделить земельные участки, помочь с приобретением оборудования и проведением исследовательских работ.

Также государство будет способствовать продвижению отечественной продукции на мировой рынок. В России, согласно документу, создадут национальную систему защиты отечественного вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

Документом также запрещается использовать при производстве вина такие приёмы, как ароматизация, подкрашивание, добавление сахара, воды, спиртование, рассказал ранее один из авторов инициативы депутат Константин Бахарев . Напитки, приготовленные по таким рецептам, можно будет продавать, но производители и продавцы не смогут называть их вином. Такая информация должна быть размещена на маркировке, к которой законопроект вводит особые требования.

К выращиваемому винограду также будут предъявлять требования безопасности, а урожаи станут декларировать. Контроль за качеством продукции будет как централизованный, так и общественный. Для этого общественные организации наделят полномочиями предупреждать и пресекать производство и оборот фальсифицированной, недоброкачественной или контрафактной винодельческой продукции. Им смогут выделять субсидии на создание специальных Интернет-ресурсов и проведение исследований качества вина.

Ранее Комитет Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также Комитет по агарным вопросам порекомендовали палате принять законопроект в первом чтении.