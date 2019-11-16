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Армия

Появилось фото Путина в окружении спецназа 

Lenta.ru 37 минут назад
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Фото: Telegram-канал «Пул N3»
Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну. Изображение опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова «Пул N3».
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
На опубликованном изображении видно, что российский лидер и бразильские бойцы позируют для совместной фотографии.
«Фото на память», — говорится в подписи к нему.
Путин посетил Бразилию для участия в саммите БРИКС, который проходил с 13 по 14 ноября. Во время поездки он встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару для обсуждения международных вопросов, в том числе ситуации в Боливии.
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Теги:
Политика , Латинская Америка , Бразилия
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