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Стало известно о начале передачи Украине задержанных Россией кораблей 

Lenta.ru 14 минут назад
Три украинских корабля — поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» — вышли из украинских портов, чтобы забрать суда, задержанные российскими властями в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщает издание «Думская».
МИД РФ опроверг планы передать Украине задержанные корабли до саммита
По информации журналистов портала, ночью Россия якобы передаст украинской стороне катера «Бердянск», «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Встреча должна произойти в открытом море, примерно в 60 милях от Одессы. Утверждается, что Россия якобы «тянет корабли» из Керчи.
В России информацию о начале процесса передачи украинских кораблей пока не прокомментировали.
15 ноября, сообщалось, что Россия запланировала передать Украине малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже. Однако позднее в Министерстве иностранных дел России эту информацию опровергли, заявив, что условием возвращения судов является гарантия их сохранности в качестве вещественных доказательств.
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.
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Теги:
Политика , Армия , Видео , В мире
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