Россия ответила на призыв Венеции о помощи после наводнения

Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Венеции стоит сначала оценить потребность в помощи после наводнения, и только после этого можно будет вести разговор о том, какого рода помощь может оказать РФ.

Я думаю, что Венеции нужно сначала оценить потребность в помощи, а потом уже думать и говорить о том, какую помощь мы окажем, — цитирует Швыдкого РИА Новости.

По его словам, народ России всегда был отзывчивым, и в нём находит отклик любая трагедия. Швыдкой отметил, что Россию с Венецией связывают многовековые отношения.

Как ранее писал News.ru, министр культуры Италии Дарио Франческини объявил, что собор Святого Марка в Венеции нуждается в серьёзном восстановлении после наводнения.