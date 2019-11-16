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Россия ответила на призыв Венеции о помощи после наводнения 

News.ru 1 час назад
Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Венеции стоит сначала оценить потребность в помощи после наводнения, и только после этого можно будет вести разговор о том, какого рода помощь может оказать РФ.
Я думаю, что Венеции нужно сначала оценить потребность в помощи, а потом уже думать и говорить о том, какую помощь мы окажем, — цитирует Швыдкого РИА Новости.
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По его словам, народ России всегда был отзывчивым, и в нём находит отклик любая трагедия. Швыдкой отметил, что Россию с Венецией связывают многовековые отношения.
Как ранее писал News.ru, министр культуры Италии Дарио Франческини объявил, что собор Святого Марка в Венеции нуждается в серьёзном восстановлении после наводнения.
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Теги:
Политика , Видео , Венеция
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