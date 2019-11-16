Раскрыты обстоятельства смерти Исаева

Стали известны обстоятельства смерти российского политика Никиты Исаева . Он скончался от остановки сердца, сообщает Пятый канал.

Исаев ехал на поезде из Тамбова в Москву вместе с помощницей Алиной Жестовской. Мужчине стало плохо прямо в вагоне. Вызвали медиков, однако им не удалось спасти 41-летнего политика и экономиста. Предварительный диагноз — сердечная недостаточность. Утром тело Исаева доставили в столицу.

В Тамбове политик провел лекцию для студентов, пообщался с обманутыми дольщиками.

Перед отъездом в Москву ничто не предвещало трагического исхода. Исаев публиковал в соцсетях фотоотчеты, не испытывал проблем со здоровьем, выглядел жизнерадостно.

«Он был настоящий, неравнодушный, настоящий. Горел, хотел. Душа, видимо, не выдержала», — сказал телеведущий.

Следственное управление на транспорте начало проверку по факту смерти политика в поезде. Следователи говорят, что смерть не носит криминальный характер, сообщает РБК, принадлежащий Григорию Березкину

Никита Исаев был известным политиком и экономистом. Возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия», являлся директором Института актуальной экономики. Кандидат юридических наук. Работал в администрации Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи и в Минрегионразвития.