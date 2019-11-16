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Раскрыты обстоятельства смерти Исаева 

Рамблер 1 час назад
Стали известны обстоятельства смерти российского политика Никиты Исаева. Он скончался от остановки сердца, сообщает Пятый канал.
Умер Никита Исаев
Исаев ехал на поезде из Тамбова в Москву вместе с помощницей Алиной Жестовской. Мужчине стало плохо прямо в вагоне. Вызвали медиков, однако им не удалось спасти 41-летнего политика и экономиста. Предварительный диагноз — сердечная недостаточность. Утром тело Исаева доставили в столицу.
В Тамбове политик провел лекцию для студентов, пообщался с обманутыми дольщиками.
Перед отъездом в Москву ничто не предвещало трагического исхода. Исаев публиковал в соцсетях фотоотчеты, не испытывал проблем со здоровьем, выглядел жизнерадостно.
Телеведущий Артем Шейнин в интервью телеканалу «Звезда» назвал Исаева неравнодушным и настоящим человеком «с беспокойной душой».
«Он был настоящий, неравнодушный, настоящий. Горел, хотел. Душа, видимо, не выдержала», — сказал телеведущий.
Следственное управление на транспорте начало проверку по факту смерти политика в поезде. Следователи говорят, что смерть не носит криминальный характер, сообщает РБК, принадлежащий Григорию Березкину.
Никита Исаев был известным политиком и экономистом. Возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия», являлся директором Института актуальной экономики. Кандидат юридических наук. Работал в администрации Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи и в Минрегионразвития.
Накануне «Рамблер» сообщал, что Никита Исаев намеревался провести пятницу в Тамбовской области, пообщаться с местными жителями и поднять тему коррупции.
Комментарии506 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Видео , Григорий Березкин , Артем Шейнин , Никита Исаев , ТК "Звезда" , РБК , Тамбов
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