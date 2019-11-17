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Матвиенко рассказала о дате визита Путина на Кубу 

RT на русском + ещё 3 57 минут назад
Матвиенко рассказала о дате визита Путина на Кубу
Фото: ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что дата визита российского президента Владимира Путина на Кубу будет зависеть от его графика.
«Что касается визита президента России на Кубу: приглашение такое поступило, президент его с благодарностью принял», — цитирует РИА Новости Матвиенко.
Спикер уточнила, что дата визита зависит от графика работы президента и сроков согласования с кубинской стороной.
Она также добавила, что подобные вопросы решаются по дипломатическим каналам.
29 октября российский лидер пообещал кубинскому президенту Мигелю Диас-Канелю воспользоваться приглашением посетить Кубу.
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Теги:
Политика , Латинская Америка , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости , Куба
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