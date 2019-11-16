Умер Никита Исаев

Российский политик Никита Исаев скончался на 42 году жизни. Смерть настигла мужчину в поезде, причины устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

Алина Жестовская, помощница Исаева, подтвердила его преждевременную кончину. Она написала в соцсетях:

«Ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе».

По ее словам, о дате и месте похорон близкие сообщат позднее.

Телеграм-каналы уточняют, что Исаев возвращался в столицу из рабочей поездки в Тамбов. В поезде ему стало плохо, проводники вызвали скорую. На станции Узуново медики констатировали смерть. Причина — сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. Тело политика доставили на Павелецкий вокзал.

Никита Исаев — политик, экономист. Возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия», был директором Института актуальной экономики.