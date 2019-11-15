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Россия не может достоверно подтвердить смерть аль-Багдади 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Россия не может подтвердить смерть аль-Багдади
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что российские спецслужбы не располагают данными, которые позволили бы подтвердить смерть главаря террористической группировки «ИГ» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Подтвердить достоверно мы это не можем, — отметил Нарышкин.
По его словам, ведомство не располагает соответствующими данными, а также нашим экспертам не предоставляли генетические образцы, которые подтвердили бы смерть главного террориста, передаёт ТАСС.
Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали в ходе спецоперации 26 октября 2019 года. В Пентагоне сообщили, что его тело захоронили в море, и обнародовали первые видео и фото операции. Новым лидером террористов стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши, вокруг личности которого много мистики, писал News.ru.
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Теги:
Политика , Сергей Нарышкин , Абу Бакр аль-Багдади , Пентагон , ИТАР-ТАСС
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