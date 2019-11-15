Россия не может подтвердить смерть аль-Багдади

Россия не может достоверно подтвердить смерть аль-Багдади

Подтвердить достоверно мы это не можем, — отметил Нарышкин.

По его словам, ведомство не располагает соответствующими данными, а также нашим экспертам не предоставляли генетические образцы, которые подтвердили бы смерть главного террориста, передаёт ТАСС.