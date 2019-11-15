Yeni Safak (турция): почему мир настроен против Эрдогана и Путина?

Yeni Safak (Турция) именно так трактует нынешнюю ситуацию, объясняя её историческими предпосылками вековой давности. Запад был успешен в достижении своих целей, но с Правильнее поставить вопрос иначе: кто и почему настроил мир против Эрдогана и Путина? В итогеименно так трактует нынешнюю ситуацию, объясняя её историческими предпосылками вековой давности. Запад был успешен в достижении своих целей, но с Россией и Турцией — не получилось…

События сегодняшнего дня нельзя рассматривать в отрыве от истории.

А можно привести еще более избитую фразу: тот, кто не усваивает уроки истории, обречен на ее повторение.

В этом кроется одна из причин той истории, которая была написана в течение, по меньшей мере, четверти века.

Как старшее поколение передает накопленные знания своим потомкам, так нации и государства тоже передают последствия своих правильных и ошибочных поступков следующему поколению.

С другой стороны, с точки зрения политической истории, региона, страны, граждан и лидеров, концепция правильных и ошибочных действий является относительной.

В большинстве случаев оценка действий зависит не от ценностей, а от интересов.

Но если мы посмотрим на последние два столетия, то можно будет предположить, что Восток формирует свои альянсы, когда принимает неправильные или правильные решения на основе ценностей, тогда как Запад формирует союзы на основе своих интересов.

В то время как Восток колеблется, когда нужно привести в действие подобный альянс, Запад продолжает игру, как в шахматы, по установленному им самим порядку, коллективными интересами и постоянно меняющимися игроками.

Если мы рассмотрим последнюю четверть XIX века, то увидим, что равновесие европейской гармонии, установившееся в 1815 году, пошатнулось, и Запад оказался втянут в большой хаос.

Англия, Франция, Германия и временами Россия с их эксцентричными шагами являлись главными игроками европейской политики в то время, тогда как Соединенные Штаты не имели большого влияния на мировую политику. Что касается Оттоманской империи, представлявшей Восток, то она полностью была выведена из игры.

Западные страны в последней четверти XIX столетия начали формировать определенные блоки в соответствии со своими интересами.

С одной стороны, существовала новая и набиравшая силу Германия, а, с другой стороны, существовали Франция и Англия, которые были пионерами этого блока. Россия, Австрия и иногда Италия были переменными величинами этого блока, своего рода подпорками, которые использовались в случае необходимости.

Так, например, после того, как немцы разгромили Францию в битве при Седане, Германия, Россия и Австро-Венгрия сформировали между собой Союз трех императоров.

Однако подобного Запад не мог переварить. Потому что действия России на Балканах, прямо под носом у Западной Европы, могли нарушить установленный порядок.

Таким образом, установленный Западом порядок предусматривал исключение России из этого союза, и в результате родился альянс двух императоров, союз Германии и Австро-Венгрии.

Достаточно интересно то, что через некоторое время Италия тоже стала несущей опорой этого союза, и таким образом был сформирован трехсторонний альянс.

На этой неустойчивой шахматной доске игроки постоянно меняли свое положение. Разумеется, Франция не сидела сложа руки и сформировала военный альянс с Россией, и таким образом появление солдатских сапог на территории Запада было отложено, хотя и на весьма короткий период времени.

Англия, которая была еще одним важным катализатором в ту эпоху, перенесла подобные действия на другой уровень.

Заключив сепаратные военный сделки как с Францией, так и с Россией, Британия проложила путь к Первой мировой войне, которая и определит судьбу ХХ столетия.

Мирная конференция, проходившая в Париже в 1919 году, включила Соединенные Штаты в существовавшую систему, а также разработала новую дорожную карту для определяемого Западом порядка.

Хотя предполагалось, что это должна была быть «мирная конференция», одобренный Западом метод способствовал созданию хаоса, но при этом создавалось впечатление, что все делается ради мира.

На самом деле, когда Парижская конференция в конце 1919 года переместилась в Лондон, ничего не было сделано, за исключением укрепления указанного метода.

Эта система хаоса была усилена в апреле 1920 года в Сан-Ремо, где был заключен Севрский мирный договор, и была навязана Оттоманской империи в августе 1920 года.

Цель состояла в ликвидации самой важной силы на Востоке, которая считалась препятствием для установления полностью ориентированного на Запад мирового порядка.

Хотя с тех пор прошло сто лет, мир так и не смог избавиться от последствий той войны и не смог поднять плотную завесу, скрывающую её.

Однако сохранившиеся с того времени проблемы являются для нас важными направляющими, которые позволяют понять указанный период. После распада Оттоманской империи были сформированы регионы Ближнего Востока и Северной Африки, а Африка как континент оказалась полностью под опекой Запада.

Запад, по сути, оказался весьма успешным в достижении своих целей, за исключением двух случаев.

Первый из них — это Россия, которую Запад не смог сохранить внутри границ своего собственного альянса, и в результате Москва оказалась под властью большевизма и образовала отдельный мир; второй случай — это национальная борьба Турции в Анатолии, которая была направлена против этого подавления.

Нет никакой необходимости ходить вокруг да около. Нет необходимости также упоминать Вторую мировую войну, которая привела к росту недовольства, вызванного этим процессом.

Сейчас мы находимся в первой четверти XXI века, и история начинает повторяться.

По мере того, как пишется история первой четверти этого века, тот хаотичный порядок, установленный Западам при ведущей роли Соединенных Штатов, испытывает фундаментальные потрясения.

Разговоры о том, что НАТО ослабевает, что этот альянс начинается распадаться, что Европа начинает конфликтовать внутри себя, и что предпринимаются попытки создания направленного против Дональда Трампа союза, — все это свидетельствует о том, что установленный порядок балансирует на лезвии ножа.

Восхождение Китая и пробуждение Африки также представляют собой настоящий кошмар для существующей системы.

Расклад сил в мире меняется. Как и в первой половине ХХ века, на сцене находятся две суверенные силы, два важных игрока — Турция и Россия.

Вот в чем главные проблемы Запада: Турция, которую держали внутри западного альянса, стала действовать независимо после образования Республики и особенно после ее вступления в НАТО; и, кроме того, Запад так и не смог привязать Россию к либеральному миру и поставить ее на колени после развала Советского Союза.

Существующие сегодня острые вопросы, в том числе российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и американские истребители F-35, террористические группировки РПК/ОНС ( Рабочая партия Курдистана /Отряды народной самообороны) и другие проблемы представляют собой лишь вершину этого очень большого айсберга.

Таким образом, нам следует рассматривать отношения между лидерами и переговоры между Эрдоганом и Трампом в том числе и в этом ракурсе.