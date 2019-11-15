РФ примет зеркальные меры в отношении Литвы

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия зеркально ответит на помилование Литвой россиян, осужденных за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС.
Деталей о мерах, которые примут российские власти, Нарышкин не привел.
Как сообщал «Рамблер», президент Литвы Гатанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, приговоренных к десяти годам тюрьмы по делу о шпионаже в 2017 году.
В парламенте Литвы заявили, что страна ждет соответствующих действий от российской стороны по обмену осужденными за разведывательную деятельность.
СМИ писали, что россиян могут обменять на граждан Литвы — Евгениюса Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, которые были осуждены за шпионаж в России в 2016 году.