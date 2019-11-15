Россия призвала США вернуть Сирии нефть

Зампостпреда заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии. Полянский назвал присутствие американских военных в Сирии незаконным и призвал США покинуть территорию, несмотря на важный для них ресурс — нефть. «Возврат Сирии нефтяных месторождений, кстати, стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны», — пояснил Полянский.

В октябре этого года США заявили о планах направить военных и танки в восточную часть Сирии. Они объяснили это желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики. Дамаск ответил, что намерен вернуть нефть на своей территории под государственный контроль.