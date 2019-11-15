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Путин высказался о формуле Штайнмайера 

РИА Новости + ещё 1 21 минуту назад
«Противоречит соглашениям»: Путин о формуле Штайнмайера
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин заявил, что в формуле Штайнмайера нет ничего содержательного, в некоторой степени она противоречит минским соглашениям, но РФ с ней согласилась ради движения вперед.
"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик", — сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Путин указал, что формула Штайнмайера не несет никакого содержания и является просто инструментом имплементации закона об особом статусе Донбасса после проведения муниципальных выборов. "Там же нет ничего содержательного, это просто формула, причем которая не полностью соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это, это компромисс, мы согласились, но только, чтобы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед", — сказал Путин.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , БРИКС
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