Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину

На записи видно, как Болсонару после произнесения речи на трибуне подходит с бокалом сначала к Путину, затем к Цзиньпину, после чего возвращается на трибуну.

Саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в столице Бразилии Бразилиа. По итогам встречи лидеры стран приняли совместную декларацию. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.