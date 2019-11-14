Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину 

Президент Бразилии Жаир Болсонару на рабочем завтраке для лидеров БРИКС после произнесения тоста пошел чокаться к лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Видео тоста опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в твиттере.
На записи видно, как Болсонару после произнесения речи на трибуне подходит с бокалом сначала к Путину, затем к Цзиньпину, после чего возвращается на трибуну.
Саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в столице Бразилии Бразилиа. По итогам встречи лидеры стран приняли совместную декларацию. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.