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Общество

Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину 

Рамблер 7 минут назад
Президент Бразилии Жаир Болсонару на рабочем завтраке для лидеров БРИКС после произнесения тоста пошел чокаться к лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Видео тоста опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в твиттере.
На записи видно, как Болсонару после произнесения речи на трибуне подходит с бокалом сначала к Путину, затем к Цзиньпину, после чего возвращается на трибуну.
Саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в столице Бразилии Бразилиа. По итогам встречи лидеры стран приняли совместную декларацию. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , В мире , Си Цзиньпин , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , БРИКС , Бразилия , Китай
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