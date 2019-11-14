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«Не за океаном»: Путин указал, где счастье Украины 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин согласился со словами экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что Украина должна решать свои проблемы не за океаном, а договариваясь с соседями. Об этом сообщает ТАСС.
«Он (Назарбаев) исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями <…> Не за океаном нужно искать счастья, а со своими соседями договариваться, тоже правильный подход», — сказал Путин журналистам в Бразилиа, где проходит саммит стран БРИКС.
Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться в Казахстане без участия других сторон. Украинская сторона сообщала, что двухсторонняя встреча Зеленского и Путина в ближайшее время не планируется.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Видео , Украина , Нурсултан Назарбаев , Владимир Зеленский , Владимир Путин , БРИКС
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