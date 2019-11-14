Совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, "подгоняет материалы" под заранее готовое решение. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть их которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз", — сказала она, комментируя сделанное 14 ноября заявление ССГ, в котором говорится о якобы влиянии российской стороны на связанные с крушением Boeing события.
"Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", — добавила Захарова.