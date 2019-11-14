Захарова оценила ситуацию в Боливии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила использование насильственных методов для решения политических задач, последствиями которых становятся человеческие жертвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы принципиально осуждаем использование насильственных методов для решения политических задач. Последствием этого становятся, как вы все заметили, только хаос, человеческие жертвы, социально-экономическая нестабильность», — заявила она.

По словам Захаровой, назначение и легитимность главы государства должны вписываться в конституцию страны и объединять нацию, а не наоборот. Захарова считает, что Боливии нужны спокойствие и мирный диалог.

«Мы рассчитываем, что ответственный подход будет проявлен всеми членами международного сообщества, как в латиноамериканском регионе, так и вне его», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

С 2006 года президентом Боливии был Эво Моралес. Позднее на президентских выборах 20 октября он также одержал победу в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В стране начались протесты. Из-за призывов вооружённых сил Боливии Моралес объявил об отставке, как и всё высшее руководство страны. Позднее оппозиционный сенатор Жанин Аньес временно взяла на себя полномочия главы государства.