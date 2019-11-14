Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Политика
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Происшествия
Грузия отказала Кадырову в дороге
Грузия отказала Кадырову в дороге
В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика

Дело кровавого доцента выводит на большую политику 

News.ru 3 часа назад
По кому ударит дело кровавого доцента
Фото: News.ru
Собственно, как только стало известно о преступлении Олега Соколова, сразу раздались голоса, что за его кровавый след должна поплатиться вся руководящая вертикаль петербургского госуниверситета. Наиболее просвещенные критики даже выстроили некую иерархию цивилизованной реакции на такой исключительный случай. Мол, в цивилизованных странах руководители убийцы, которые, вопреки всем традициям, сквозь пальцы смотрели на его роман со студенткой, должны были сами написать заявления об отставках. В не столь «цивилизационно продвинутых» государствах всю университетскую вертикаль просто уволили бы с волчьими билетами. Но у нас же, дескать, никто толком за преступления Соколова из числа его начальников и руководителей не ответит.
Никто из университетского руководства действительно в отставку сам не подал. Ни ректор, ни проректор по безопасности, ни декан исторического факультета. Но вот вокруг фигуры того же ректора, Николая Кропачева, поднимается явно инспирируемая волна возмущения. О необходимости или, скорее, целесообразности его отставки уже даже рассуждают на отдающем явной желтизной ток-шоу на канале «Россия1». Эту идею постепенно подхватывают питерские депутаты. Она овладевает умами журналистов определенных изданий с хорошо известными владельцами.
Понятно, что ректор второго фактически по значимости университета в стране — фигура влиятельная и значительная. И найдется немало желающих занять его кабинет с видом на стрелку Васильевского острова. А говорят, что ко всем проблемам у ректора кончается в конце этого года контракт. И он надеялся на его автоматическое продление. Да плюс баллотируется он в этом году в РАН, по отделению «право». И все эти честолюбивые надежды могут просто рухнуть из — за болезненной ревности поклонника Наполеона. Просто трагическое стечение обстоятельств. Притом, что голосование в РАН по его кандидатуре — это еще и индикатор отношения к его фигуре в научном сообществе после всех трагических находок в Неве.
Но знатоки политических кулис идут дальше и утверждают, что Николай Кропачев не просто влиятельный научный функционер, но еще и деятель, близкий к премьеру Дмитрию Медведеву. Он — де был его преподавателем в тогдашнем ЛГУ, а потом и научным руководителем, когда Медведев был оставлен на кафедре. Вот потому-то, мол, именно Кропачев возглавил университет, хотя и у его предшественницы, Вербицкой, также были влиятельные друзья и покровители.
Иными словами, все потуги отправить ректора в отставку задевают, как утверждают в кулуарах, и престиж премьера. Такой вырисовывается политический покер, в котором Олег Соколов сыграл роль нежданного джокера. Недаром же говорят, что через шесть рукопожатий все люди между собой связаны.
Поэтому судьба ректора решится в конце этого года. И его дальнейшая карьера высветит не только уровень нашей общественной морали, но и вполне конкретные расклады на верхних политических этажах. А ведь все началось с обычного семейного скандала…
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
News.ru: последние новости
Медведев обсудил отсутствие горячей воды с жителями села в Алтайском крае Медведев обсудил отсутствие горячей воды с жителями села в Алтайском крае Пенсионерка из Алтайкого края встала на колени перед Дмитрием Медведевым Пенсионерка из Алтайкого края встала на колени перед Дмитрием Медведевым СМИ назвали причину отказа Путина освободить израильскую контрабандистку СМИ назвали причину отказа Путина освободить израильскую контрабандистку
Комментарии4 
Теги:
Политика , Статьи , Дмитрий Медведев , Николай Кропачев , Олег Соколов , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске 51
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание 7
Грузия отказала Кадырову в дороге
Грузия отказала Кадырову в дороге 99
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России 477
«Больно на это смотреть»: Пугачеву пожалели после концерта
«Больно на это смотреть»: Пугачеву пожалели после концерта 2
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
01:19
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение