По кому ударит дело кровавого доцента

Собственно, как только стало известно о преступлении Олега Соколова, сразу раздались голоса, что за его кровавый след должна поплатиться вся руководящая вертикаль петербургского госуниверситета. Наиболее просвещенные критики даже выстроили некую иерархию цивилизованной реакции на такой исключительный случай. Мол, в цивилизованных странах руководители убийцы, которые, вопреки всем традициям, сквозь пальцы смотрели на его роман со студенткой, должны были сами написать заявления об отставках. В не столь «цивилизационно продвинутых» государствах всю университетскую вертикаль просто уволили бы с волчьими билетами. Но у нас же, дескать, никто толком за преступления Соколова из числа его начальников и руководителей не ответит.
Никто из университетского руководства действительно в отставку сам не подал. Ни ректор, ни проректор по безопасности, ни декан исторического факультета. Но вот вокруг фигуры того же ректора, Николая Кропачева, поднимается явно инспирируемая волна возмущения. О необходимости или, скорее, целесообразности его отставки уже даже рассуждают на отдающем явной желтизной ток-шоу на канале «Россия1». Эту идею постепенно подхватывают питерские депутаты. Она овладевает умами журналистов определенных изданий с хорошо известными владельцами.
Понятно, что ректор второго фактически по значимости университета в стране — фигура влиятельная и значительная. И найдется немало желающих занять его кабинет с видом на стрелку Васильевского острова. А говорят, что ко всем проблемам у ректора кончается в конце этого года контракт. И он надеялся на его автоматическое продление. Да плюс баллотируется он в этом году в РАН, по отделению «право». И все эти честолюбивые надежды могут просто рухнуть из — за болезненной ревности поклонника Наполеона. Просто трагическое стечение обстоятельств. Притом, что голосование в РАН по его кандидатуре — это еще и индикатор отношения к его фигуре в научном сообществе после всех трагических находок в Неве.
Но знатоки политических кулис идут дальше и утверждают, что Николай Кропачев не просто влиятельный научный функционер, но еще и деятель, близкий к премьеру Дмитрию Медведеву. Он — де был его преподавателем в тогдашнем ЛГУ, а потом и научным руководителем, когда Медведев был оставлен на кафедре. Вот потому-то, мол, именно Кропачев возглавил университет, хотя и у его предшественницы, Вербицкой, также были влиятельные друзья и покровители.
Иными словами, все потуги отправить ректора в отставку задевают, как утверждают в кулуарах, и престиж премьера. Такой вырисовывается политический покер, в котором Олег Соколов сыграл роль нежданного джокера. Недаром же говорят, что через шесть рукопожатий все люди между собой связаны.
Поэтому судьба ректора решится в конце этого года. И его дальнейшая карьера высветит не только уровень нашей общественной морали, но и вполне конкретные расклады на верхних политических этажах. А ведь все началось с обычного семейного скандала…