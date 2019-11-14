По кому ударит дело кровавого доцента

Дело кровавого доцента выводит на большую политику

Собственно, как только стало известно о преступлении Олега Соколова , сразу раздались голоса, что за его кровавый след должна поплатиться вся руководящая вертикаль петербургского госуниверситета. Наиболее просвещенные критики даже выстроили некую иерархию цивилизованной реакции на такой исключительный случай. Мол, в цивилизованных странах руководители убийцы, которые, вопреки всем традициям, сквозь пальцы смотрели на его роман со студенткой, должны были сами написать заявления об отставках. В не столь «цивилизационно продвинутых» государствах всю университетскую вертикаль просто уволили бы с волчьими билетами. Но у нас же, дескать, никто толком за преступления Соколова из числа его начальников и руководителей не ответит.

Никто из университетского руководства действительно в отставку сам не подал. Ни ректор, ни проректор по безопасности, ни декан исторического факультета. Но вот вокруг фигуры того же ректора, Николая Кропачева , поднимается явно инспирируемая волна возмущения. О необходимости или, скорее, целесообразности его отставки уже даже рассуждают на отдающем явной желтизной ток-шоу на канале «Россия1». Эту идею постепенно подхватывают питерские депутаты. Она овладевает умами журналистов определенных изданий с хорошо известными владельцами.

Понятно, что ректор второго фактически по значимости университета в стране — фигура влиятельная и значительная. И найдется немало желающих занять его кабинет с видом на стрелку Васильевского острова. А говорят, что ко всем проблемам у ректора кончается в конце этого года контракт. И он надеялся на его автоматическое продление. Да плюс баллотируется он в этом году в РАН , по отделению «право». И все эти честолюбивые надежды могут просто рухнуть из — за болезненной ревности поклонника Наполеона. Просто трагическое стечение обстоятельств. Притом, что голосование в РАН по его кандидатуре — это еще и индикатор отношения к его фигуре в научном сообществе после всех трагических находок в Неве.

Но знатоки политических кулис идут дальше и утверждают, что Николай Кропачев не просто влиятельный научный функционер, но еще и деятель, близкий к премьеру Дмитрию Медведеву . Он — де был его преподавателем в тогдашнем ЛГУ, а потом и научным руководителем, когда Медведев был оставлен на кафедре. Вот потому-то, мол, именно Кропачев возглавил университет, хотя и у его предшественницы, Вербицкой, также были влиятельные друзья и покровители.

Иными словами, все потуги отправить ректора в отставку задевают, как утверждают в кулуарах, и престиж премьера. Такой вырисовывается политический покер, в котором Олег Соколов сыграл роль нежданного джокера. Недаром же говорят, что через шесть рукопожатий все люди между собой связаны.

Поэтому судьба ректора решится в конце этого года. И его дальнейшая карьера высветит не только уровень нашей общественной морали, но и вполне конкретные расклады на верхних политических этажах. А ведь все началось с обычного семейного скандала…