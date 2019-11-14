Косачёв раскрыл секрет дипломатии

Косачёв рассказал, в чём заключается искусство дипломатии

В ходе выступления парламентарий отметил особый вклад Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел РФ в развитие отношений с их коллегами во всём мире.

«Важно всегда находить возможность для того, чтобы влиять на внешнюю политику, делая её более конструктивной и более нацеленной на национальные интересы, и, безусловно, более созидательной. Так как искусство дипломатии — в выработке договоренностей и достижении компромиссов», — обратился Константин Косачёв к участникам форума.

III Глобальный форум молодых дипломатов проходит в Москве с 13 по 15 ноября. Мероприятие собрало более 160 делегатов из 85 стран мира, став рекордным по сравнению с предыдущими аналогичными форумами.