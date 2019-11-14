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Косачёв рассказал, в чём заключается искусство дипломатии 

Парламентская газета 1 час назад
Косачёв раскрыл секрет дипломатии
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Дипломатическое искусство заключается в достижении компромиссов и выработке договорённостей, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в ходе выступления на церемонии открытия III Глобального форума молодых дипломатов. Об этом сообщается на сайте палаты.
В ходе выступления парламентарий отметил особый вклад Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел РФ в развитие отношений с их коллегами во всём мире.
«Важно всегда находить возможность для того, чтобы влиять на внешнюю политику, делая её более конструктивной и более нацеленной на национальные интересы, и, безусловно, более созидательной. Так как искусство дипломатии — в выработке договоренностей и достижении компромиссов», — обратился Константин Косачёв к участникам форума.
III Глобальный форум молодых дипломатов проходит в Москве с 13 по 15 ноября. Мероприятие собрало более 160 делегатов из 85 стран мира, став рекордным по сравнению с предыдущими аналогичными форумами.
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Теги:
Политика , Константин Косачев , МИД , Комитет Совета Федерации по международным делам
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