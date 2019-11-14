Путин высказался об отношениях России и Китая

Путин: отношения России и Китая не подвержены влиянию извне

"Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития", — сказал президент России​​​.

Он добавил, что в основе лежит традиционная наших народов, взаимное уважение интересов и плотная координация по ключевым глобальным проблемам.

"Это в полном смысле всеобъемлющее стратегическое партнерство", — добавил Путин.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил развитие сотрудничества двух стран в сфере торговли и призвал поддержать эту позитивную динамику.

Основным днем саммита БРИКС станет 14 ноября. Участников ждут рабочие мероприятия саммита, девиз которого "Экономический рост в интересах инновационного будущего". Состоятся два пленарных заседания. Первое пройдет в закрытом режиме: там обсудят вопросы стабильности, региональной безопасности, а также состояние мировой экономики.

Как отметил помощник президента Юрий Ушаков , в своем выступлении глава государства затронет тему необходимости более тесной координации "пятерки" в вопросах защиты норм международного права, а также даст оценку действиям США по развалу системы контроля над вооружениями. Кроме того, Владимир Путин расскажет о действиях российской стороны в Сирии и мерах по налаживанию политического диалога.

Следующий форум состоится в июле 2020 года в Санкт-Петербурге.