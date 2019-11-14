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Путин: отношения России и Китая не подвержены влиянию извне 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Путин высказался об отношениях России и Китая
Фото: Вести.Ru
Отношения России и Китая обладают хорошим потенциалом развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Бразилии.
"Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития", — сказал президент России​​​.
Он добавил, что в основе лежит традиционная наших народов, взаимное уважение интересов и плотная координация по ключевым глобальным проблемам.
"Это в полном смысле всеобъемлющее стратегическое партнерство", — добавил Путин.
В свою очередь Си Цзиньпин отметил развитие сотрудничества двух стран в сфере торговли и призвал поддержать эту позитивную динамику.
Основным днем саммита БРИКС станет 14 ноября. Участников ждут рабочие мероприятия саммита, девиз которого "Экономический рост в интересах инновационного будущего". Состоятся два пленарных заседания. Первое пройдет в закрытом режиме: там обсудят вопросы стабильности, региональной безопасности, а также состояние мировой экономики.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в своем выступлении глава государства затронет тему необходимости более тесной координации "пятерки" в вопросах защиты норм международного права, а также даст оценку действиям США по развалу системы контроля над вооружениями. Кроме того, Владимир Путин расскажет о действиях российской стороны в Сирии и мерах по налаживанию политического диалога.
Следующий форум состоится в июле 2020 года в Санкт-Петербурге.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Юрий Ушаков , Си Цзиньпин , Владимир Путин , БРИКС , Бразилия , Китай
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