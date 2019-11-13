«Надо работать»: в Кремле не хотят делать 31 декабря выходным

В Кремле ответили на предложение сделать 31 декабря выходным днем. Администрация российского президента считает, что в этот день надо работать, а отдохнуть россияне смогут с 1 по 8 января. Ранее стало известно, что в предстоящем 2020 году у жителей России будет почти целый месяц дополнительного отдыха. Как и когда будут отдыхать — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле заявили, что предложение сделать 31 декабря для россиян выходным днем обсуждать не стоит.

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение, день рабочий. В этом году надо работать в этот день.

И об этом было объявлено заблаговременно. Происходит разное перераспределение выходных дней. Поэтому одни каникулы длиннее, другие — короче», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предстоящие новогодние каникулы будут короче, чем предыдущие: всего восемь дней — с 1 по 8 января. Тем не менее за счет этого урезания продлят майские каникулы. Также будет несколько переносов государственных праздников из-за того, что они попадают на выходные дни. Так, 23 февраля и 8 марта россияне будут отдыхать по три дня.

Всего в предстоящем году будет 14 нерабочих праздничных дней, которые благодаря переносам превратятся в почти полноценный месячный отпуск и составят 26 дней.

С 1 по 8 января включительно — новогодние каникулы; 7 января — Рождество; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник весны и труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.

После переносов выходных и праздничных дней получается, что в 2020 году россияне отдыхают с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 4 ноября. Однако 31 декабря как в этом году, так и в следующем будет рабочим днем.

В августе этого года депутат Светлана Бессараб обсудила с изданием Inforeactor вопрос признания последнего дня уходящего года выходным днем.

«Чем больше выходных, тем лучше, естественно, с учетом нормы рабочего времени на текущий год и 2020 год. Это правильно, поскольку 31 декабря мало кто может серьезно относиться к работе, кроме тех, кто выполняет разные государственные поручения и государственные заказы», — обратила внимание член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По ее мнению, было бы неплохо, если бы россияне получили возможность отдыхать 31 декабря. «Почему нет, если у работодателя будет возможность перенести отработку на другой день. Это будет замечательно», — заключила парламентарий.

Жители страны уже планируют, как будут проводить предстоящие каникулы. 1 ноября были опубликованы результаты опроса российских туристов о том, как они намерены провести свое свободное время после Нового года, сообщает OneTwoTrip.

Всего было опрошено 1400 россиян, из них почти 70% проведут каникулы вне дома. Порядка 26% заявили, что не хотят никуда уезжать, а 4,6% пользователей портала пока не определились.

Те, кто уже запланировал поездку, отмечают, что собираются уехать только для того, чтобы сменить обстановку. Такой вариант ответа выбрали 24%. 18% респондентов хотят за эту неделю выходных дней навестить родных и близких. Почти столько же опрошенных сказали, что скучают по теплу, поэтому планируют уехать в жаркие страны. 4% ответивших на вопросы признались, что не любят праздничную суету и стараются от нее где-нибудь скрыться. Вместе с тем 6% заявили, что новогодние каникулы они проводят вне дома уже традиционно.