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Политика

Песков: импичмент Трампа не является делом Кремля 

Газета.Ru 1 час назад
Песков: импичмент Трампа не является делом Кремля
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импичмент президента США Дональда Трампа — не дело Кремля, передает РИА "Новости".
Он признался, что в Кремле не хотели бы давать комментарии на эту тему.
"Там очень много всего надуманного, различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где, собственно, было очень мало всего, ничтожно мало всего, что имело какое-то отношение к правде", — добавил Песков.
Как сообщалось до этого, демократы США инициировали процедуру импичмента американского лидера за якобы оказываемое им давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования в отношении оппонента Трампа — экс вице-президента Джо Байдена.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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