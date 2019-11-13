Песков: импичмент Трампа не является делом Кремля

Он признался, что в Кремле не хотели бы давать комментарии на эту тему.

"Там очень много всего надуманного, различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где, собственно, было очень мало всего, ничтожно мало всего, что имело какое-то отношение к правде", — добавил Песков.