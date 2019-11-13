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Депутат Госдумы перевел скандальную речь Кадырова 

Lenta.ru 1 час назад
Депутат Госдумы перевел скандальную речь Кадырова
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев перевел выступление главы Чечни Рамзана Кадырова о наказании за оскорбление чести в интернете. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
По словам Саралиева, Кадыров говорил о людях, «которые посредством интернета, различных форм социальных сетей пытаются внести смуту в единство чеченского народа», а также занимаются «провокациями, оскорблениями, так называемой пропагандой террора». «И мы не должны оставлять этих людей, которые задевают честь таким образом», — пояснил депутат.
Саралиев дважды подчеркнул, что смысл слов Кадырова нельзя переводить буквально, и надо понимать, кому они адресованы. «Это напрямую адресовано террористам, бандподполью, которое засело в просторах интернета и через интернет вербует молодежь, призывает их к военным действиям и убийствам мирного населения», — добавил парламентарий.
По его словам, Кадыров также говорит, что готов взять на себя любую ответственность как руководитель и человек, «который борется с этим злом»: «так как они хотят войны, эта категория людей, а мы хотим мира».
Кадыров призвал наказывать интернет-пользователей за оскорбление чести, «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил политик, заверив, что готов понести за свои действия «любое наказание». Сюжет опубликовала ЧГТРК «Грозный», на него обратила внимание «Русская служба Би-би-си», которая перевела речь главы Чечни.
Носители языка на условиях анонимности подтвердили «Московскому комсомольцу», что перевод выступления Кадырова достоверен, но отметили, что слово «убивать» в чеченском языке может быть употреблено в переносном значении.
Пресс-секретарь главы Чечни назвал клеветой информацию о том, что Кадыров призывал убивать за оскорбление чести в интернете.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Рамзан Кадыров , Шамсаил Саралиев , Госдума , Русская служба BBC , Московский комсомолец , Чеченская Республика
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