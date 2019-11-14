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Путин приехал на саммит БРИКС 

Российская Газета + ещё 39 1 час назад
Путин приехал на саммит БРИКС
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС, где выступит на пленарном заседании.
Как сообщает РИА Новости, у входа во дворец "Итамарати" главу российского государства встретил президент Бразилии Жаир Болсонару. Вместе лидеры стран БРИКС прошли на церемонию фотографирования.
Девиз предстоящего саммита "Экономический рост в интересах инновационного будущего". Первое пленарное заседание пройдет в закрытом формате, там обсудят вопросы стабильности региональной безопасности и состояние мировой экономики.
" (Президент РФ, — прим. "РГ") представит свое видение стоящих перед БРИКС актуальных задач, даст оценки ситуации в мировых делах, даст оценки действиям США по развалу системы контроля над вооружениями, изложит наши подходы к урегулированию региональных конфликтов, в частности проинформирует о действиях России в Сирии и принимаемых мерах по налаживанию межсирийского политического диалога", — цитирует ТАСС словам помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Ожидается, что после выступления на пленарном заседании Владимир Путин встретится с членами Делового совета БРИКС, а также с руководством Нового банка развития. 13 ноября российский лидер провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Латинская Америка , Нарендра Моди , Юрий Ушаков , Си Цзиньпин , Владимир Путин , БРИКС , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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